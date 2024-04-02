我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

反花更多錢...她訂超低價廉航 起飛前1小時機票被取消

​馬斯克成德州奧斯汀最大私人雇主 但考慮買特斯拉的人變少了

變身版環保廣告 幽默手法反瓦斯

編譯俞仲慈／綜合1日電
非營利組織「洩氣計畫」展開反瓦斯宣傳活動，推出名為Hot & Toxic的短片。(路透)
非營利組織「洩氣計畫」展開反瓦斯宣傳活動，推出名為Hot & Toxic的短片。(路透)

凡涉及氣候變遷爭議，環保人士通常都是措辭嚴厲，反應激烈，讓人望而生畏。有一環保團體則改採幽默訴求，推出搞笑版宣傳短片，呼籲國人放棄瓦斯，遠離汙染帶來的傷害。

據路透報導，由洛克斐勒慈善顧問公司(Rockefeller Philanthropy Advisors)贊助的非營利組織「洩氣計畫」(Gas Leaks Project)，耗資百萬元展開反瓦斯宣傳活動，順勢推出名為Hot & Toxic的短片，反駁天然氣排放量低於煤炭，也不是再生能源轉型必要的「銜接燃料」(bridge fuel)。

短片透過實境秀即興式演出，參與拍攝的21名演員象徵各種瓦斯汙染，突然闖入住家，讓屋主措手不及，傳達的訊息簡單扼要：住家用瓦斯並不安全。

飾演一氧化碳(C.Mo)的演員對著鏡頭表示：「我來這裡不是為了交朋友，我來這裡，因為我會引起胸痛、噁心與嘔吐。」

製片人身兼「洩氣計畫」執行秘書的哈吉斯(James Hadgis)表示：「我們確實費了許多心思，盡可能以最具吸引人的方式設計內容，感覺短片就像觀看實境秀節目。」並強調：「我希望短片能夠激發大家觀看慾望，而且因為有趣而想點閱、了解更多訊息。」

「洩氣計畫」除了推出短片，還透過社群媒體推播廣告，並在洛杉磯和華府樹立反瓦斯看板。

致力終結化石燃料的非營利組織Fossil Free Media創辦人漢尼(Jamie Henn)表示：「氣候資訊多半很無聊，我們需要和大家溝通，不要變成他們的科學老師，應該變成他們最好的朋友。」

近年研究已證實瓦斯外洩對全球暖化構成重大影響，哈佛大學(Harvard University)2022年研究也發現，家用瓦斯會產生有害物質，不利人體健康。

不過美國瓦斯協會(AGA)表示，瓦斯對於能源安全、經濟繁榮至關重要，會長哈伯特(Karen Harbert)公布聲明表示：「儘管環保團體全力散播錯誤訊息，宣揚不理性的能源政策，但化石燃料業仍持續透過包容性的解決方案，為客戶和社區提供生活必需的能源並減少排放。」

氣候變遷 社群媒體 哈佛大學

上一則

珍珠港戰艦「亞利桑納號」最後倖存者逝 享嵩壽102歲

下一則

網紅二手商店淘寶 3元買到Nike稀有鞋 價飆百倍

延伸閱讀

金山瞄準華埠 推廣新能源取代天然氣

金山瞄準華埠 推廣新能源取代天然氣
小鷸初登場

小鷸初登場
台灣金鐘改遊戲規則 公視這9部作品無緣參賽損失慘重

台灣金鐘改遊戲規則 公視這9部作品無緣參賽損失慘重
新建築禁用瓦斯 柏克萊敗訴

新建築禁用瓦斯 柏克萊敗訴

熱門新聞

巴爾的摩大橋倒塌 遭貨船撞上 多部車跌落水中

2024-03-26 03:27
不久前，美國便利商店的食物還是出了名的難以下嚥，但今天情況已迥然不同。超商如7-Eleven提供琳瑯滿目的食物與飲料選項任顧客選擇，店面也日益擴大，以致疫後客流量暴增，堪稱美國便利超商的黃金時代來臨。（路透）

餐飲美味省時又省錢 美國便利商店迎來黃金時代

2024-03-30 16:26
馬里蘭州巴爾的摩凱伊橋26日凌晨遭貨輪撞斷，造成至少6人死亡，船員事發前不斷發布求救訊號，讓政府能及時封鎖出入口、阻止車輛進入，挽救了更多生命，州長大讚「這些人都是英雄」。（路透）

撞橋前船員狂發求救訊號...當局火速擋車上橋 州長大讚「英雄」

2024-03-26 20:52
美國客戶試騎「三蹦子」。（取材自極目新聞）

在加州賣「三蹦子」中國25歲小伙首日進帳上萬美元

2024-03-24 02:04
（美聯社）

Costco美食廣場大整肅…1.5元熱狗套餐 下月起會員才能買

2024-03-26 18:09
一名俄勒岡州男子28日差一點被失控的鋸刀砍成兩半。(擷自X@ABC)

美式血滴子？天外飛來旋轉鋸刀 俄州男差點被砍成兩半

2024-03-31 14:39

超人氣

更多 >
不建議一年前就買票 爭取國際航班低票價應這段時間訂

不建議一年前就買票 爭取國際航班低票價應這段時間訂
降低認知退化風險 醫生建議千萬別做這事

降低認知退化風險 醫生建議千萬別做這事
紐約皇后區屋主遭占空屋 反被租霸提告 花4000元打官司

紐約皇后區屋主遭占空屋 反被租霸提告 花4000元打官司
壽司餐廳羊肚菌沒煮熟 致2死數十人病倒

壽司餐廳羊肚菌沒煮熟 致2死數十人病倒
社安金2025年COLA調整幅度估計將遠低於今年

社安金2025年COLA調整幅度估計將遠低於今年