變身版環保廣告 幽默手法反瓦斯

非營利組織「洩氣計畫」展開反瓦斯宣傳活動，推出名為Hot & Toxic的短片。(路透)

凡涉及氣候變遷 爭議，環保人士通常都是措辭嚴厲，反應激烈，讓人望而生畏。有一環保團體則改採幽默訴求，推出搞笑版宣傳短片，呼籲國人放棄瓦斯，遠離汙染帶來的傷害。

據路透報導，由洛克斐勒慈善顧問公司(Rockefeller Philanthropy Advisors)贊助的非營利組織「洩氣計畫」(Gas Leaks Project)，耗資百萬元展開反瓦斯宣傳活動，順勢推出名為Hot & Toxic的短片，反駁天然氣排放量低於煤炭，也不是再生能源轉型必要的「銜接燃料」(bridge fuel)。

短片透過實境秀即興式演出，參與拍攝的21名演員象徵各種瓦斯汙染，突然闖入住家，讓屋主措手不及，傳達的訊息簡單扼要：住家用瓦斯並不安全。

飾演一氧化碳(C.Mo)的演員對著鏡頭表示：「我來這裡不是為了交朋友，我來這裡，因為我會引起胸痛、噁心與嘔吐。」

製片人身兼「洩氣計畫」執行秘書的哈吉斯(James Hadgis)表示：「我們確實費了許多心思，盡可能以最具吸引人的方式設計內容，感覺短片就像觀看實境秀節目。」並強調：「我希望短片能夠激發大家觀看慾望，而且因為有趣而想點閱、了解更多訊息。」

「洩氣計畫」除了推出短片，還透過社群媒體 推播廣告，並在洛杉磯和華府樹立反瓦斯看板。

致力終結化石燃料的非營利組織Fossil Free Media創辦人漢尼(Jamie Henn)表示：「氣候資訊多半很無聊，我們需要和大家溝通，不要變成他們的科學老師，應該變成他們最好的朋友。」

近年研究已證實瓦斯外洩對全球暖化構成重大影響，哈佛大學 (Harvard University)2022年研究也發現，家用瓦斯會產生有害物質，不利人體健康。

不過美國瓦斯協會(AGA)表示，瓦斯對於能源安全、經濟繁榮至關重要，會長哈伯特(Karen Harbert)公布聲明表示：「儘管環保團體全力散播錯誤訊息，宣揚不理性的能源政策，但化石燃料業仍持續透過包容性的解決方案，為客戶和社區提供生活必需的能源並減少排放。」