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珍珠港戰艦「亞利桑納號」最後倖存者逝 享嵩壽102歲

中央社／洛杉磯1日綜合外電報導
亞利桑納號最後倖存者康特（Lou Conter）辭世，享嵩壽102歲。（路透）
亞利桑納號最後倖存者康特（Lou Conter）辭世，享嵩壽102歲。（路透）

紀念珍珠港事件罹難者的慈善組織今天表示，在日軍偷襲珍珠港事件中被擊沉的美國海軍戰艦亞利桑納號（USS Arizona）最後倖存者康特（Lou Conter）辭世，享嵩壽102歲。

中央社引述法新社報導，美軍太平洋艦隊1941年12月7日被偷襲後，當時20歲的舵工康特協助援救其他海軍官兵。

亞利桑納號上超過1100人罹難，當中許多人仍葬在這艘沉艦。

非營利組織「太平洋歷史公園」（Pacific Historic Parks）董事長兼執行長烏特迪克（Aileen Utterdyke）說：「這是令人心碎的損失。」

「康特體現身為『最偉大世代』（the Greatest Generation）一員的意義，這一代美國人的集體勇氣、成就與犧牲救了我國免於暴政。」

「他的海軍生涯堪稱楷模，也曾堅定地懇請各個學校、家長和美國百姓永遠記得珍珠港事件。」

康特後來在二次世界大戰中成為飛行員，且兩度被擊落，包括在紐幾內亞（New Guinea）外海，當時他和同袍降落在鯊魚出沒的水域。

他擔任情報官時，在韓國負責飛行作戰任務，並創設海軍首個「生存、躲避、抗拒與脫逃」（SERE）計畫。

他也當過前總統艾森豪（Dwight Eisenhower）、甘迺迪（John F. Kennedy）及詹森（Lyndon Johnson）的軍事顧問。

「太平洋歷史公園」在臉書（Facebook）網頁上說，

康特今天在加州格拉斯維利（Grass Valley）的家中與世長辭，家人隨侍在側。

加州 幾內亞 臉書

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