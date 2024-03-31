禁兒童設社群帳戶 佛州共和黨州長簽全美最嚴格法案

佛州共和黨州長德桑提斯25日簽署一項法案，14歲以下兒童禁用社群媒體。(美聯社)

佛羅里達州共和黨籍州長德桑提斯 (Ron DeSantis)剛簽署法案，禁止14歲以下兒童設立社群媒體 帳戶。預期本法案將遭遇科技公司的法律挑戰，若能安然過關，佛州 將實施全美針對未成年人使用社群媒體的最嚴格法令。預計明年1月1日生效。

根據剛簽署的新法，佛州14歲以下兒童不得設立社群媒體帳戶，15、16歲青少年使用社群媒體帳戶須事先獲得家長許可。

佛州眾議會共和黨籍議長倫納(Paul Renner)25日在法案簽署儀式上說，處於大腦發育階段的孩子沒有能力知道他們正被令人上癮的技術所吸引，也沒有能力知道危害當前而遠離，大人必須介入。

之前被德桑提斯否決的法案更嚴苛，無論父母是否同意，一律禁止16歲以下未成年人使用社群媒體平台。

其他數州也正考慮進行類似立法。阿肯色州曾提出法案，要求未成年人創建新社群媒體帳戶需要父母同意，但遭聯邦法官阻止。

佛州支持者希望州長簽署的法案能夠通過法律挑戰。倫納預料社群媒體業者將在協議簽署後上訴，他誓言擊敗業者挑戰。

德桑提斯坦承，新法將面臨憲法第一修正案(First Amendment)挑戰；此外，他兩年前簽署成為法律的「停止覺醒法案」(Stop Woke Act)最近被多數共和黨任命法官主導的上訴法院否決，也將考驗新新法前途。

有律師身分的德桑提斯表示，每當他看到法律違憲，就會予以否決；這次，他對社群媒體禁令充滿信心，也對法律和憲法的公平適用感到滿意。

該法案在佛州參眾兩會都以壓倒性多數通過。 反對者以政府不該干涉父母與孩子所做的決定為由認為違憲。

民主黨籍州眾議員埃斯卡馬尼(Anna Eskamani)認為，新法大大剝奪父母權利，與其禁止未成年人使用社群媒體，不如改進家長監督工具、阻止不良行為者、針對佛州心理健康系統進行重大投資。