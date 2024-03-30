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斷橋事件初判 引水人無操作不當

編譯陳韻涵／綜合29日電
一名巴爾的摩港專業引水人正要從舷梯攀登上一艘巨型船舶，執行任務。巴爾的摩基伊大橋被貨櫃輪撞斷事件中，引水人的角色引起關注。(取材馬里蘭州引水人協會官網)
一名巴爾的摩港專業引水人正要從舷梯攀登上一艘巨型船舶，執行任務。巴爾的摩基伊大橋被貨櫃輪撞斷事件中，引水人的角色引起關注。(取材馬里蘭州引水人協會官網)

引領大型船舶進出馬里蘭州巴爾的摩港的專業引水人(pilot)，必須在距航道底部僅二呎的狹小空間操作，引水人必須熟記海圖、了解海流和所有海事變因。巴爾的摩基伊大橋3月26日被貨櫃輪撞斷，引水人的角色引起世人關注。

美聯社報導，兩位引水人3月26日凌晨1時25分左右，駕駛「達利號」貨輪卻突然失去動力，幾分鐘後撞上基伊大橋橋墩，導致大橋斷裂崩落，造成至少六人喪命。

這起事件無疑會引發攸關船舶和港口安全協議的大問題，但鑑於引水人當時面臨的情況，迄今無跡象顯示引水人操作不當。

達利號在事故前曾發出求救信號，讓當局有充足時間封閉大橋，避免更多傷亡。

國家運輸安全委員會(NTSB)公布的初步時間軸顯示，領航的引水人還拋下船錨、發出轉向指示，並向附近的拖船求助。

海事專家表示，引水人在最後時刻積極求援，最終仍無法阻止這艘重達9萬5000噸的巨輪撞橋。

德州A&M海事學院副院長波斯特(Allan Post)說：「這完全是他們最糟的夢魘，知道會發生什麼結果，卻無法控制船隻、無力採取任何行動，超可怕。」

波斯特說，引水人是該港口的知識專家，他們會暫時從船長手中接管船舶控制權，向駕駛台團隊發布船舵和引擎設定指令，以及航向。

切斯比克灣(Chesapeake Bay)從1640年起就設置引水人，馬里蘭州引水人協會(Association of Maryland Pilots)目前有65名在職引水人；協會官網指出，巴爾的摩海灣的獨特挑戰包括，引水人必須操縱吃水近48呎的貨櫃船通過巴爾的摩主要航道，而該航道水深只有50呎。

波斯特表示，美國的引水人通常是海事學院的畢業生，經過多年航海歷練之後，才有資格接受漫長的領港訓練，學習當地港口的各方面知識並牢記海圖。

波斯特說：「如果用醫學術語比喻，船長是家庭科醫生，引水人則是外科醫生。」

馬里蘭州 德州

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