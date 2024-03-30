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上私校、自學者 喬州補助6500元

編譯徐薏茹／綜合29日電
喬治亞州議會最近通過一項教育券法案，為就讀州內排名倒數25%公立學校的學生提供6500元教育儲蓄帳戶，可用於支付私立學校學費、購買在家自學用品、治療、輔導，甚至大學先修班學費。(路透)
喬治亞州議會最近通過一項教育券法案，為就讀州內排名倒數25%公立學校的學生提供6500元教育儲蓄帳戶，可用於支付私立學校學費、購買在家自學用品、治療、輔導，甚至大學先修班學費。(路透)

喬治亞州參議會日前批准一項為支付私立學校學費者和在家自學者提供6500元教育補助券資金的計畫，並將該案送交州長坎普(Brian Kemp)簽署。

州參議會以33票對21票，批准眾議會上周對參議會第233號法案(Senate Bill 233)的修改，喬治亞州擇校倡議(school choice)長久以來一直未能獲得眾議會批准。

去年該法案在眾議會闖關失敗，讓民主黨反對者歡欣雀躍；當參議會批准該法案時，支持者開心慶祝，發起這一法案的共和黨州參議員多萊扎爾(Greg Dolezal)說：「更多的家長和更多的家庭將擁有更多機會。」

該法案將為就讀喬治亞州排名倒數25%公立學校的學生提供6500元的教育儲蓄帳戶，這筆資金可用於支付私立學校的學費、購買在家自學用品、治療、輔導，甚至是大學先修班學費。

新通過的法案與去年失敗的措施不同，結合其他一些教育舉措，但反對者認為這將減少公立學校資源，隨著學生離開學區將失去州補助。

民主黨州參議員帕克斯(Nabilah Islam Parkes)表示：「私人機構自由挑選學生，將無可避免地讓那些可能需要最多支持的學生落後，也就是我們的特殊需求學生，苦苦掙扎的學習者。」

新計畫將限制支出喬治亞州141億元學校資助金的1%，即1億4100萬元，議員將單獨為教育補助券撥款，不會直接從學校資助金中提取，這將提供超過2萬1000筆獎學金，有資格獲獎學金的學生須在符合資格的公立學校上課至少連續兩個學期，或者即將進入符合資格公立學校的幼稚園。

收入低於聯邦貧困線標準四倍之家庭的學生，將優先獲得獎學金。

家長必須向新成立的喬治亞教育儲蓄管理局(Georgia Education Savings Authority)提供證明才能申請這筆錢，一個家庭中所有符合資格的小孩都有資格參與該項目。

民主黨人認為，這筆資金不足以支付大多數私立學校學費，而且一些偏遠地區也沒有私立學校；私立學校可以選擇申請入學者，可能會對不同社會和宗教背景的人造成歧視。

喬治亞州 公立學校 民主黨

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