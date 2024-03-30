華郵：美陸戰隊改採海戰 設想在西太平洋島嶼對抗中國軍隊

華盛頓郵報報導，美國陸戰隊正以中國為假想敵重新調整作戰方式，設想在西太平洋偏遠的戰略島嶼上對抗敵人。圖為從夏威夷卡內奧赫灣陸戰隊機場起飛的V-22魚鷹式傾斜旋翼機。（路透）

華盛頓郵報報導，美國陸戰隊正以中國為假想敵重新調整作戰方式，設想在西太平洋偏遠的戰略島嶼上對抗敵人。這些部隊編組更小、更輕裝和更機動，軍方高層認為這樣更具有殺傷力。

美國陸戰隊退出打了20年的中東地面戰後，正努力改採海戰，可能在綿延幾千英里的亞洲島嶼和海岸展開。

這些更靈活的陸戰隊單位不再發動傳統的兩棲突擊，而是作為更大規模聯合部隊的輔助力量，負責收集情報和攻擊目標資料，並迅速分享，以及偶爾用中程飛彈擊沉軍艦，協助美軍太平洋艦隊和空軍擊退對美國、台灣、日本 和菲律賓等盟友的侵略行動。

路透29日引述消息人士報導，台灣海軍司令唐華將於4月初訪問華府，此行是美方「聯合島嶼防衛概念」(Joint Island Defence Concept）行動的一部分，目的是與台、日等盟友協調，在「第一島鏈」內對抗中國軍隊。

華郵 的報導解釋什麼是「聯合島嶼防衛概念」。報導說，陸戰隊的新軍團被視為更廣泛戰略的一部分，此戰略旨在使美國陸軍、海軍、陸戰隊和空軍同步作戰，進而與太平洋盟國和夥伴的軍隊同步，他們聚焦在從日本延伸到印尼的「第一島鏈」，中國將該地區視為其勢力範圍，面積約為美國本土的一半。

分析家指出，整體戰略看好，但面臨重大障礙，特別是如果爆發戰爭。這些障礙包括廣闊海域的後勤挑戰、美國國會預算 鬥爭使設備和新技術的及時交付變得複雜、國防工業負擔過重，以及日本等區域夥伴是否允許美軍從他們的島嶼上作戰。

最後一項是關鍵。北京認為美國深化太平洋安全聯盟的策略正在升高，這讓美國夥伴國家的一些官員感到不安，他們擔心可能會捲入兩個大國之間的衝突。