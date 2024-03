反映人口多樣性 政府更新族裔分類 擴大到7項 增加中東、北非

拜登政府28日宣布改革聯邦政府對種族與族裔的定義,這是過去一個世代以來首次改變,藉此反映國家愈來愈多元的民族組成。(美聯社)

為反映人口多樣性,聯邦政府 27年來首度更新種族與族裔分類,擴大到七項,增加中東、北非,白人類別縮小,即日起生效,其中亞裔 分類之下還可選填華裔、印度裔或菲律賓裔。

華爾街日報報導,拜登政府28日宣布改革聯邦政府對種族與族裔的定義,這是過去一個世代以來首次改變,藉此反映國家愈來愈多元的民族組成。

這項改變將重塑種族與族裔在未來人口調查、常規表格,以及學貸、銀行貸款等各項申請的填答內容。

根據舊標準,當局需要問很多問題才能判斷一個人的種族,再問是否為相近族裔,如西語裔或拉丁裔;新標準整合各個問題成單一表單類別,由受訪者自行勾選,可複選。

填答者有至少七項可選,包括(1)北美印第安人或阿拉斯加原住民(American Indian or Alaska Native)、(2)亞裔(Asian)、(3)非裔 或非裔美國人(Black or African-American)、(4)西語裔或拉丁裔(Hispanic or Latino)、(5)中東裔或北非裔(Middle Eastern or North African)、(6)夏威夷裔或太平洋島民(Native Hawaiian or Pacific Islander),以及(7)白人(white)。

這是聯邦政府首次納入「中東裔或北非裔」的分類,這些人過去被歸為白人。

在亞裔方面,則有「華裔」(Chinese)、「亞太印度裔」(Asian Indian)和「菲律賓裔」(Filipino)可選。

白宮管理及預算局(Office of Management and Budget)表示,新標準即日生效,將盡速推廣至數百種聯邦表格與調查,各單位將在未來五年內逐步適用新標準,並蒐集更詳盡的資料。

種族與族裔標準自1977年創立,上次更新是1997年,當時首度允許填答者複選種族分類。

新標準大多反映前政府歐巴馬的提案,但前總統川普就任後將其擱置。

丕優研究中心(Pew Research Center)種族與族裔研究主任羅培茲(Mark Hugo Lopez)表示,「過往調查顯示,兩段式問題可能造成困惑」。