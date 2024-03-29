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反映人口多樣性 政府更新族裔分類 擴大到7項 增加中東、北非

編譯陳韻涵／綜合28日電
拜登政府28日宣布改革聯邦政府對種族與族裔的定義，這是過去一個世代以來首次改變，藉此反映國家愈來愈多元的民族組成。(美聯社)
拜登政府28日宣布改革聯邦政府對種族與族裔的定義，這是過去一個世代以來首次改變，藉此反映國家愈來愈多元的民族組成。(美聯社)

為反映人口多樣性，聯邦政府27年來首度更新種族與族裔分類，擴大到七項，增加中東、北非，白人類別縮小，即日起生效，其中亞裔分類之下還可選填華裔、印度裔或菲律賓裔。

華爾街日報報導，拜登政府28日宣布改革聯邦政府對種族與族裔的定義，這是過去一個世代以來首次改變，藉此反映國家愈來愈多元的民族組成。 

這項改變將重塑種族與族裔在未來人口調查、常規表格，以及學貸、銀行貸款等各項申請的填答內容。

根據舊標準，當局需要問很多問題才能判斷一個人的種族，再問是否為相近族裔，如西語裔或拉丁裔；新標準整合各個問題成單一表單類別，由受訪者自行勾選，可複選。

填答者有至少七項可選，包括(1)北美印第安人或阿拉斯加原住民(American Indian or Alaska Native)、(2)亞裔(Asian)、(3)非裔或非裔美國人(Black or African-American)、(4)西語裔或拉丁裔(Hispanic or Latino)、(5)中東裔或北非裔(Middle Eastern or North African)、(6)夏威夷裔或太平洋島民(Native Hawaiian or Pacific Islander)，以及(7)白人(white)。

這是聯邦政府首次納入「中東裔或北非裔」的分類，這些人過去被歸為白人。

在亞裔方面，則有「華裔」(Chinese)、「亞太印度裔」(Asian Indian)和「菲律賓裔」(Filipino)可選。

白宮管理及預算局(Office of Management and Budget)表示，新標準即日生效，將盡速推廣至數百種聯邦表格與調查，各單位將在未來五年內逐步適用新標準，並蒐集更詳盡的資料。

種族與族裔標準自1977年創立，上次更新是1997年，當時首度允許填答者複選種族分類。

新標準大多反映前政府歐巴馬的提案，但前總統川普就任後將其擱置。

丕優研究中心(Pew Research Center)種族與族裔研究主任羅培茲(Mark Hugo Lopez)表示，「過往調查顯示，兩段式問題可能造成困惑」。

羅培茲說，拉丁裔組織曾力挺兩段式問題的方法，認為這樣可以更深入了解美國拉丁裔人口組成，但許多來自西語系國家的移民都有非洲或亞洲血統，若將種族和族裔合併為一類，可能錯失細節資訊。

新種族與族裔分類，擴大到七項，將適用於人口普查、常規表格，以及學貸、銀行貸款等各...
新種族與族裔分類，擴大到七項，將適用於人口普查、常規表格，以及學貸、銀行貸款等各項申請的填答內容。圖為2020年時，人口普查員正在詢問民眾的個人資料。(路透)

非裔 亞裔 聯邦政府

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