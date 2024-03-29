安全氣囊有問題 Subaru召回11.8萬輛車

速霸陸Outback休旅車。(美聯社)

日系車廠速霸陸(Subaru)已召回11萬8723輛汽車，原因是感應器可能短路，導致車子被撞擊時前座乘客安全氣囊無法充氣。

這次點名召回的車輛包括2020-2022年式Outback和Legacy車型。速霸陸上周在提交給全國公路交通安全管理局(National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA)的召回文件中表示，安全氣囊無法正常充氣，將增加乘客在事故中受傷的可能性。

速霸陸稱，尚未收到與安全氣囊問題相關的傷害報告。

被點名召回的Legacy轎車和Outback休旅 車都配備感應器，用以偵測副駕駛座位上是否有人；感應器與車輛的乘客偵測系統(Occupant Detection System ,ODS)相連。速霸陸表示，受託製造ODS的協力廠商可能採用了有缺陷的電路板。

速霸陸進一步說明，電路板破裂將導致濕氣滲入、進而短路，一旦發生短路，車輛便無法偵測座位上是否有人。

召回聲明稱，假如可能短路，Outback或Legacy儀表板將對駕駛發出警報，而且安全氣囊系統警告燈、前排乘客的正面安全氣囊關閉指示燈都將亮起，前排乘客安全氣囊恐怕無法按照設計在某些碰撞中開展。

速霸陸指出，Outback和Legacy車主可將車輛開到經銷商免費更換ODS感應器。

對召回有疑問的車主可致電(844)373-6614聯繫速霸陸，也可撥打(888)327-4236詢問NHTSA。召回編號WRA-24。