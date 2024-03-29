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來美生子陷阱多 華女險遭熱心「孕友」騙財

眨眼次數減少或增加 可能與健康問題有關

安全氣囊有問題 Subaru召回11.8萬輛車

編譯周芳苑／綜合28日電
速霸陸Outback休旅車。(美聯社)
速霸陸Outback休旅車。(美聯社)

日系車廠速霸陸(Subaru)已召回11萬8723輛汽車，原因是感應器可能短路，導致車子被撞擊時前座乘客安全氣囊無法充氣。

這次點名召回的車輛包括2020-2022年式Outback和Legacy車型。速霸陸上周在提交給全國公路交通安全管理局(National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA)的召回文件中表示，安全氣囊無法正常充氣，將增加乘客在事故中受傷的可能性。

速霸陸稱，尚未收到與安全氣囊問題相關的傷害報告。

被點名召回的Legacy轎車和Outback休旅車都配備感應器，用以偵測副駕駛座位上是否有人；感應器與車輛的乘客偵測系統(Occupant Detection System ,ODS)相連。速霸陸表示，受託製造ODS的協力廠商可能採用了有缺陷的電路板。

速霸陸進一步說明，電路板破裂將導致濕氣滲入、進而短路，一旦發生短路，車輛便無法偵測座位上是否有人。

召回聲明稱，假如可能短路，Outback或Legacy儀表板將對駕駛發出警報，而且安全氣囊系統警告燈、前排乘客的正面安全氣囊關閉指示燈都將亮起，前排乘客安全氣囊恐怕無法按照設計在某些碰撞中開展。

速霸陸指出，Outback和Legacy車主可將車輛開到經銷商免費更換ODS感應器。

對召回有疑問的車主可致電(844)373-6614聯繫速霸陸，也可撥打(888)327-4236詢問NHTSA。召回編號WRA-24。

近幾個月車輛召回行動不斷。韓國車廠現代(Hyundai)、起亞(Kia)上周共召回14萬7110輛汽車，主因汽車內某個部件有問題恐導致電池無法充電。本月稍早，通用汽車(GM)召回近82萬輛皮卡，原因是尾門可能意外開啟。今年1月，福特(Ford)約召回190萬輛Explorer休旅車，因為行駛高速公路時擋風玻璃裝飾板可能飛落。

速霸陸Legacy轎車。(美聯社)
速霸陸Legacy轎車。(美聯社)

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