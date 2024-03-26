2020退稅5/17到期 94萬人未申請

2020納稅年度仍有約94萬人未申請退稅，國稅局25日提醒納稅人，申請期限為5月17日。(美聯社)

國稅局 25日提醒納稅人，2020納稅年度仍有約94萬人未申請退稅 ，總額逾10億元，申請期限為5月17日。

美聯社報導，2020年平均退稅中位數為932元，其中符合退稅資格的各州納稅人數分別為德州(9萬3400人)、加州(8萬8200人)、佛羅里達州(5萬3200人)，以及紐約州(5萬1400人)。

國稅局局長沃菲爾(Danny Werfel)在聲明中表示：「我們希望納稅人申請退稅，但那些疏忽或忘記的人，時間有限，申請期限為5月17日，請盡速處理，免得逾期。」

對於需要報稅 者，國稅局建議納稅人向雇主或銀行索取W-2、1098、1099或5498表單，或用國稅局的「線上獲取稅務紀錄」(Get Transcript Online)工具申請免費的工資和收入資料。

納稅人通常有三年時間提交和申請退稅，否則將繳國庫充公。

申請前些年退稅的期限通常為4月15日，但今年礙於新冠肺炎疫情，2020年未提交申報的三年窗口延至5月17日。

但若納稅人未提交2021年和2022年納稅年度的報稅表，2020年的任何退款都會被扣留，直到提交往後兩年的報稅表，以確保未欠稅。

沃菲爾說：「有些人可能沒發現還有退稅，我們鼓勵人們現在就開始審查文件並收集資料，這樣就不會錯過5月期限。」