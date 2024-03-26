佛州立法限制交流 中國教授、學生提告

佛州州長德桑提斯(見圖)簽署限制與中國等敵對國家學術交流法案後，衝擊部分中國學生、學者學業與教職，受影響的華人25日興訟告佛州。(美聯社)

佛羅里達州議會去年通過限制中國等敵對國家的學術交流，導致兩名來自中國的研究生無法上課，還有一名中國教授也無法順利聘請研究助理，因此25日以該法涉及違憲與歧視 ，正式控告佛州 教育官員。

根據美聯社報導，由共和黨主導的佛州州議會為阻止中國共產黨 政府以及其他相關個人或組織，介入公立大學的學術研究，去年通過新法將中國、俄羅斯、伊朗、北韓、古巴、敘利亞和委內瑞拉等敵對國家的國際學生列入黑名單，並由州長德桑提斯(Ron DeSantis)簽署實施。

結果佛羅里達國際大學(Florida International University)禁止兩名中國籍研究生進入實驗室，課業被迫中斷；還有佛羅里達大學(University of Florida)一名來自中國的教授也宣稱，該法成為他聘請博士後研究生協助研究的絆腳石，嚴重影響其研究計畫，因此決定向邁阿密聯邦法院提告。

根據訴狀指稱，該法涉及歧視與違憲，令人想起1882年至1943年實施的「排華法案」(Chinese Exclusion Act)，期間禁止來自中國的勞工申請移民美國，訴狀還強調三名原告並非中國政府成員、亦非共產黨黨員。

佛州新法規定，來自上述敵對國家的國際學生仍可依具體情況聘用，但需獲得州立大學理事會或州教育委員會核准，訴狀指控該法內容「含糊不清」而且「缺乏具體指導與授權，鼓勵全佛州肆意執行歧視性法規」。

訴狀還指控該法「對於在佛州公立大學、學院追求學術研究機會的中國與亞裔個人(包括原告)，貼上嚴重的污名化標籤，因為佛州法律將他們視為美國的威脅」。

針對這起訴訟，佛州州長辦公室和佛州教育廳(Department of Education)尚未做出回應。