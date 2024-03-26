佛州立法限制交流 中國教授、學生提告
佛羅里達州議會去年通過限制中國等敵對國家的學術交流，導致兩名來自中國的研究生無法上課，還有一名中國教授也無法順利聘請研究助理，因此25日以該法涉及違憲與歧視，正式控告佛州教育官員。
根據美聯社報導，由共和黨主導的佛州州議會為阻止中國共產黨政府以及其他相關個人或組織，介入公立大學的學術研究，去年通過新法將中國、俄羅斯、伊朗、北韓、古巴、敘利亞和委內瑞拉等敵對國家的國際學生列入黑名單，並由州長德桑提斯(Ron DeSantis)簽署實施。
結果佛羅里達國際大學(Florida International University)禁止兩名中國籍研究生進入實驗室，課業被迫中斷；還有佛羅里達大學(University of Florida)一名來自中國的教授也宣稱，該法成為他聘請博士後研究生協助研究的絆腳石，嚴重影響其研究計畫，因此決定向邁阿密聯邦法院提告。
根據訴狀指稱，該法涉及歧視與違憲，令人想起1882年至1943年實施的「排華法案」(Chinese Exclusion Act)，期間禁止來自中國的勞工申請移民美國，訴狀還強調三名原告並非中國政府成員、亦非共產黨黨員。
佛州新法規定，來自上述敵對國家的國際學生仍可依具體情況聘用，但需獲得州立大學理事會或州教育委員會核准，訴狀指控該法內容「含糊不清」而且「缺乏具體指導與授權，鼓勵全佛州肆意執行歧視性法規」。
訴狀還指控該法「對於在佛州公立大學、學院追求學術研究機會的中國與亞裔個人(包括原告)，貼上嚴重的污名化標籤，因為佛州法律將他們視為美國的威脅」。
針對這起訴訟，佛州州長辦公室和佛州教育廳(Department of Education)尚未做出回應。
上一則
美國人罹癌率約40% 20%患者死於癌症 第2大死因
下一則
FB留言