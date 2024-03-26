高院3/26審墮胎藥使用權 勢成大選熱點

聯邦最高法院將於26日審理墮胎藥美服培酮使用權的訴訟。(美聯社)

聯邦最高法院將於26日審理墮胎 藥美服培酮(mifepristone，又稱RU-486)使用權的訴訟，預料6月底前做出裁決，為2024年的大選增添議題。

本案起自反墮胎團體訴請最高法院維持保守派上訴法院的判決，限制美服培酮的使用權。去年，全國近三分之二墮胎使用這個口服藥進行。

兩年前，最高法院推翻聯邦法的婦女墮胎權，授權州政府決定，導致共和黨 執政的州制定禁止或嚴格限制墮胎的法律，衝擊期中選舉 的共和黨得票。有趣的是，堪薩斯和俄亥俄等保守州的選民，也反對最高法院的裁決，如果最高法院繼續對墮胎藥也做出「嚴限」裁決，可能影響國會甚至總統的選舉。

反墮胎派希望最高院推翻食品與藥物管理局准許郵購美服培酮的權力，如果最高法院如他們的願，連合法墮胎州的婦女郵購美服培酮的門路也將被阻斷；保守派的另一要求是合法使用該藥的期限，從懷孕10周縮短為7周。

凱瑟家庭基金會2023年5月的民調指出，55%美國成年人認為，醫師開具的墮胎處方藥「很安全」或「相當安全」，65%對食藥局管理藥物的安全與效果「很有」或「相當有」信心。

即使最高法院如期對美服培酮官司做出裁決，這也不會是有關墮胎權的最後一件官司，因為州政府禁止墮胎的官司還有幾州在打，最後也會上訴到聯邦最高法院。如果川普再度入主白宮，可能祭出更多聯邦限制令，引發更多官司。

例如，下月起，最高法院的大法官已排定要聽審醫院急診包不包括墮胎的訴訟。這也是聯邦法律的權限問題，一經裁決，原已禁止墮胎的州，急診醫師能否處理墮胎都會受到影響。

加特馬克研究所(Guttmacher Institute)估計，去年美國100多萬次墮胎當中，63%是用美服培酮達成。2000年迄今，用它墮胎的人數超過500萬。

紐約州丹可藥廠出產的美服培酮，服下後會讓子宮頸寬鬆，阻擋助孕激素匯集，孕婦所懷的胚胎因此無法成形；服用後24到48小時再服下米索前列醇(misoprostol)，子宮就會收縮，排出胚胎組織。