國會未撥款 FCC：2成家戶將斷網

拜登政府推動「全民皆可上網」計畫，但執行緩慢。(美聯社)

聯邦通訊委員會(FCC)警告，如果國會沒有動作，那麼全國近五分之一家戶很快就會失去在家上網的管道，或者要付天價帳單才能上網，原因在「可負擔聯網計畫」(ACP)的資金即將在4月底用罄，影響所及是全國6000萬低收入 民眾，或住在部落領地的民眾。

本議題志士表示，過去一周國會領袖錯失最後、最佳的立法機會，在旨在避免政府關門的預算 協商，沒把它納入。本周公布的預算法案文中沒提到本項目名稱或資金，急難事件發生的機率升高，千百萬人將陷入財務困窘，距重大的2024年選舉僅幾個月。

有線電視新聞網(CNN)23日報導，例如71歲退休女士辛西亞‧喬治(Cynthia George)，她住在佛州 ，靠著上網站MSN首頁看新聞，然後用谷歌搜尋引擎，了解佛州酷暑時，怎麼對抗來自沼地的害蟲。另外她用Publix這款app來找實惠的果菜生活用品，讓自己的食物券能撐久一些。

但這位已當曾祖母的老女士擔心，自己與外界聯繫生命線的網路可能很快就被切斷，事實上她可能很快就要做出困難抉擇，也就是要買足夠的食物來餵飽自己，還是把錢拿去付家用連網帳單。

千百萬美國人面臨快速逼近的財務斷崖，但幾無所悉，喬治是其中之一；政策專家表示，這起大災難可以預防，但只有國會才能因應，而且要快。

FCC表示，最快自5月起，2300多萬美國家戶要不是被切斷連網服務，就是得面臨飆上天的帳單，每年要多付幾百元才能上網。

人口普查局估計，即將來臨的災難可能影響全國五分之一人家。

這麼多人被迫斷網，勢必影響人們做學校功課、找工作做工作、遠端看醫生或線上補登記處方箋、連上公共服務的能力，有上網與無上網人民的差距擴大，而且可能導致經濟不穩定，規模龐大。

這起危機，與「可負擔聯網計畫」這項政府施政即將在4月用光經費有關，這項福利提供打折的上網服務給夠資格的低收入戶，每月價值達30元，或者住在部落土地的夠格用戶，每月高達75元。

幾個月前，國會就知道本施政即將屆期失效，但眾院對批准這筆60億元經費根本不見動作；拜登總統表示，這筆錢可以為可負擔聯網計畫續約，扭轉數千萬國人免於大難。