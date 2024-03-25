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內布拉斯加小鎮缺工 湧大批無證移民

編譯俞仲慈／綜合24日電
內布拉斯加州小鎮弗里蒙市，己成為無證移民聚居之處，市區隨處可見瓜地馬拉風情。(MainStreet of Fremont臉書)
內布拉斯加州小鎮弗里蒙市，己成為無證移民聚居之處，市區隨處可見瓜地馬拉風情。(MainStreet of Fremont臉書)

內布拉斯加州最大城市奧馬哈(Omaha)附近的弗里蒙市(Fremont)，人口2萬7000人，因為有三家大型肉品加工廠的勞力需求，讓這處原本以白人為主的小鎮，成為無證移民聚居之處，進而改變整座城市的生態。

據國家廣播公司(NBC)報導，自2019年好市多(Costco)在當地成立大型烤雞加工廠以來，弗里蒙市就成為外來移民的新家，從商店到各式廣告招牌，瓜地馬拉風情隨處可見。

市議會主席詹森(Mark Jensen)從事肉品加工業長達40年，深知此類職缺對美國人毫無吸引力，亟需外來移民填補人力缺口：「都是非常需要體力的工作，非常辛苦，不是多數人能夠勝任。」

隨著無證移民遷入，當地至少已有2020名瓜地馬拉人，實際人數可能還要再多出45%；瑪麗亞·賀南德茲(Maria Hernandez)與丈夫文森(Vicente)在當地主持一所瓜地馬拉人教堂，七年內信徒人數從3人增至200人，多數是在屠宰場工作。

文森白天處理教堂事務，晚上在屠宰場上夜班，每晚只睡三小時，他強調：「對於西班牙裔移民來說，儘管困難重重，但還是堅持下來。」

2010年該市市民以57%對43%投票通過5165號法令，規定租屋前必須簽署聲明，證明擁有美國的合法居留權，市議員范貝倫(Paul Von Behren)表示：「市民要求市議會採取行動，以免我們成為非法移民的避風港。」

2021年弗里蒙發現偽造證件犯罪集團，查獲「數百份偽造的聯邦與州身分證」，而且就在上個月，有四名屠宰場工人被指控冒用他人社會安全號碼。 

據統計，過去四年來，當地學校來自非英語系國家的學生已增至600人。社區權益人士羅佩茲(Antonio Lopez)透露，新來的瓜地馬拉人逾40%說的是K'iche'原住民語言。因此弗里蒙特市有教師開始學習K'iche'以便和學生家長溝通，當地醫院也聘請懂得K'iche'的翻譯人員。

范貝倫表示：「僅僅引進大批人口的壓力就給納稅人造成龐大的負擔。」

過去四年來，弗里蒙市公立學校來自非英語系國家的學生已增至600人，新來的瓜地馬拉...
過去四年來，弗里蒙市公立學校來自非英語系國家的學生已增至600人，新來的瓜地馬拉人逾40%說的是K'iche'原住民語。(MainStreet of Fremont臉書)

非法移民 內布拉斯加州 好市多

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