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雲端大斷訊 多州車輛管理局作業被迫停擺 數小時才恢復運作

記者胡玉立／綜合報導
麻州機動車登記處和全國多個州的車輛管理局21日傳出由於雲端連線中斷，導致電腦大斷訊，核發執照等相關作業被迫停止。(美聯社)
麻州機動車登記處和全國多個州的車輛管理局21日傳出由於雲端連線中斷，導致電腦大斷訊，核發執照等相關作業被迫停止。(美聯社)

由於雲端連線中斷，全國多個州的車輛管理局(DMV)21日都傳出「大斷訊」，核發執照等相關作業被迫停止。

為DMV辦公室提供軟體的非政府組織「美國機動車輛管理協會」(AAMVA)表示：「由於雲端失去連線，連接全美各地機動車輛機構及與各種驗證服務連接的網路出現中斷。」

AAMVA發言人表示，停電時間從美東時間21日上午9時50分持續到中午12時30分。截至下午2時，幾乎所有州已恢復連線。

AAMVA表示：「這次中斷與軟體無關，而是關於連接。」「中斷期間，無法處理支援駕駛執照和機動車輛所有權交易的訊息。」AAMVA內部正與雲端供應商合作，以確定雲端連接中斷的根本原因。

包括伊利諾伊、科羅拉多、麻州、紐約、維吉尼亞州等多個州，都受到斷訊影響。許多州辦公室紛紛在社群媒體發文、宣布最新狀況。

科羅拉多州DMV在下午2點53分宣布所有服務已全面恢復運作。該辦公室要求預約在中斷時間辦駕照的州民，重新安排時間，指這次故障影響了大多數駕照服務，包括所有網路項目，但不包括駕照筆試、許可證測試或申請機動車紀錄。

麻州機動車登記處(RMV，Registry of Motor Vehicles)則一度在X社群平台貼文表示，「因全國系統中斷，目前無法處理任何與駕照或證明相關業務。」至下午1點49分，麻州RMV再次發文，表示斷訊問題已經解決。

維吉尼亞州DMV則表示，其系統在下午1點前已恢復正常運作；「第三方系統中斷，影響了我們辦公室和網站的駕照業務。」

根據官網訊息，非營利組織AAMVA是機動車管理、執法和公路安全的信息交流中心。該組織管理一個網絡連結，可以連上51個發證轄區的機動車輛機構資料庫紀錄。

駕照 雲端 維吉尼亞州

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