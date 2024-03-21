想回家想瘋了？偷拍少女登機證 怪男搶先混上航班 空服員在起飛前抓包

一名德州男子17日涉嫌偷拍其他乘客的登機證，用照片混上達美航空一班猶他州鹽湖城飛往德州奧斯汀的航班。資料照片，非當事航班。（美聯社）

德州 一名男子被控拍攝其他乘客的登機證，偷偷混進達美航空 一班猶他州 鹽湖城飛往德州奧斯汀的客機。空服員在起飛前察覺情況可疑，飛機最後折返登機門，警方將男子逮捕提出重罪控訴。

華盛頓郵報與今日美國報21日報導，這起事件發生在17日。根據刑事訴狀，有名獨自旅行的未成年女孩準備登上達美航空DL 1683航班，但她試圖掃描機票時出了問題，地勤人員發現系統顯示她已上了飛機。

訴狀指出，鹽湖城國際機場的監視器畫面顯示，26歲嫌犯佛路里札德（Wicliff Yves Fleurizard）趁這名女孩沒注意，偷偷拍下她的登機證，藉著利用登機證照片成功登機。

不過，佛路里札德一上機，行為就引起空服員注意，像是試圖打開緊急設備儲藏室的門，引來一名空服員把他引導至飛機前半部的洗手間。當其他乘客登機時，佛路里札德待在洗手間「很長時間」。等到所有乘客登機完畢與機門關閉，他就換到飛機後半部的洗手間。

班機開始滑行時，佛路里札德向一位空服員表明座位，但該座位登記的不是他的名字。空服員查詢系統，找不到任何符合他姓名的結果。班機隨後返回登機門，讓警方把人帶下飛機。

佛路里札德事後供稱，他到猶他州帕克市（Park City, Ut）滑雪，打算用朋友給的西南航空「夥伴通行證」回家，但前一天下午跟當天早上兩度因超賣而未能成行。

訴狀指出，佛路里札德承認犯錯，「只是想要回家」，他被控犯下乘船舶或飛機偷渡重罪，面臨罰款、五年以下有期徒刑或二者並罰。

達美航空、運輸安全管理局（TSA）、鹽湖城國際機場和鹽湖城警察局都沒有立即回應置評請求。