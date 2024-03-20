基因測驗顯示美國人亂倫程度駭人 每7000人有1人恐是亂倫後代

基因檢測是醫學疾病上很有用的工具，可判定某人是否有遺傳傾向，容易得某些病症。但也可能因此得知令人不安的血緣關係。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Juan Pablo Serrano Arenas ）

由基因比對可得知，美國人亂倫生子的程度叫人怵目驚心，原估計每100萬有1人是倫亂產下的後代，但現在可能每7000人就有1人；得知自己是近親亂倫的產物，往往會讓人心靈受到創傷，且亂倫的後代容易有先天缺陷，如心臟問題、囊腫性纖維化等等。

每日郵報20日報導，兩大人類基因檢測 庫「祖先去氧核醣核酸」(Ancestry DNA )與「23與我」(23&me)可做基因檢測，每次花費大約100元；這類結果不會明說某個人是否亂倫產物，但可拿檢驗結果再請第三方檢測機構比對便可得知。

39歲的維多利亞‧希爾(Victoria Hill)參加高中同學會，才發現家族中令人震驚的事實。她跟過去曾發生過關係的前男友聊到家族，前男友發覺家庭成員跟她的很類似，於是去做基因檢測，後來維多利亞收到前男友的簡訊，「妳跟我有血緣關係」，證實兩人的疑慮成真。維多利亞表示，直到現在自己仍存在心理陰影。

另一名維吉尼亞州 居民艾德索(Steve Edsel)透過「祖先去氧核醣核酸」發現，父母原來是一等親，「不是手足就是父女」。他想到自己為何來到世上的可能原因就難掩怒氣，他猜測是祖父性侵自己母親所致。

美國亂倫程度之平常，已經超過既存印象。一本精神病學教科書在1975年估計，亂倫生下後代，每100萬人才有1人。然而愛丁堡大學博士威爾森(Jim Wilson)進行的研究顯示，現況遠遠超過想像所能及，一般遺傳譜系的研究判定，每7000人有1人是亂倫的結果。

「祖先去氧核醣核酸」、「23與我」等DNA機構做的基因檢測，是醫學疾病上很有用的工具，可判定某人是否有遺傳傾向，容易得某些病症。只是，也有人因此得知自己父母關係存在令人詫異的實情。

手足或者骨肉亂倫，生下小孩而致先天疾病、殘缺的危險多種多樣，包括發育遲緩、遺傳出錯如眼盲、喪失聽力、新生兒糖尿病以及四肢畸形。