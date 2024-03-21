申請延期報稅 表格10/15前要提交 欠稅須在4/15前繳清

如果有欠稅沒有繳清，國稅局每個月將處以積欠稅款的0.5%至25%做為罰款。(美聯社)

2023年度所得稅申報截止日期為今年4月15日，趕不及報稅 的納稅人可以在4月15日之前向國稅局 (IRS)申請延期報稅(tax extension)，但延期報稅只代表報稅表 格可延後到今年10月15日之前才提交，若有欠稅還是要在4月15日之前繳清。簡而言之，能有更多時間處理的只有報稅表格提交手續，至於積欠稅額的繳款則無法延遲，否則將面臨罰款。

納稅人需要注意的是，向國稅局申請聯邦所得稅延期報稅，不代表州稅申報一定也自動跟著延期，通常需要向州政府另外申請。向州政府申請延期報稅同樣也只是延後提交報稅表格，積欠稅款並沒有延遲。

確認自己是否有欠稅要繳，可以比較目前調整後總收入(adjusted gross income，AGI)與過去幾年紀錄，或者使用報稅軟體、詢問稅務專家。不要忘記納入符合資格的抵稅，如兒童抵稅福利(child tax credit)以及被撫養人稅額抵免(dependent care credit)。若發現有退稅可拿，最好盡快完成報稅，以便盡早收到退稅支票。

納稅人可以前往國稅局網站(https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f4868.pdf)下載延期報稅的4868號表格(Form 4868)填寫後寄出，調整後總收入7萬9000元以下納稅人，還可從IRS Free File網頁專區(https://www.irs.gov/filing/free-file-do-your-federal-taxes-for-free)直接填寫。提出申請之後要確認進度，若有錯誤要馬上更正。

如果有欠稅沒有繳清，國稅局每個月將處以積欠稅款的0.5%至25%做為罰款。