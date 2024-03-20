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密州6警施暴非裔 1人重判20年

記者胡玉立／綜合報導
密西西比州蘭金郡六名前警察，去年1月在一椿種族主義攻擊事件中以酷刑折磨兩名非，被處於重刑。(美聯社)
密西西比州蘭金郡六名前警察，去年1月在一椿種族主義攻擊事件中以酷刑折磨兩名非，被處於重刑。(美聯社)

密西西比州蘭金郡(Rankin County)前警察埃爾沃德(Hunter Elward)去年1月在一椿種族主義攻擊事件中，被控以酷刑折磨兩名非裔，外加去年12月在另一椿白人遭警察性侵犯事件中袖手旁觀，19日被聯邦法院判處241個月最重刑期。另一前警員密德頓(Jeffrey Middleton)被判17年半。還有4名已認罪的前警員也面臨宣判。

這6名前警察承認，2023年1月24日，在一白人鄰居致電蘭金郡警察麥卡爾平(Brett McAlpin)抱怨兩名非裔男子與一白人女性同住一屋後，警察在沒有搜查令情況下，由蘭金郡警察戴德蒙(Christian Dedmon)帶領闖入民宅，使用電擊槍、性玩具等物對屋內非裔男子詹金斯(Michael Corey Jenkins)和帕克(Eddie Terrell Parker)施暴。

現年31歲的埃爾沃德承認把槍塞進詹金斯嘴裡進行「模擬處決」，並與其他警員施加更多酷刑。聯邦法官湯姆．李(Tom Lee)在宣判前，指埃爾沃德的行為「極其惡劣」，依法處以最重刑罰，罪有應得。

以白人為主的蘭金郡位於密州首府傑克遜以東，傑克遜是非裔居民比例最高的美國大城之一。

據描述，包括打電話的白人鄰居及涉案白人警察都主張實施法外暴力；這群白人警察自稱「暴徒小隊」(The Goon Squad)。

埃爾沃德朝詹金斯嘴裡開槍，眾警察還試圖栽贜；接連幾個月，詹金斯和帕克持續受到持有毒品槍枝等不實指控。音樂家詹金斯的舌頭被撕裂，下巴被打斷，現在說話和吃飯都有困難。

埃爾沃德還承認另一發生於2022年12月4日的案件；白人受害者施密特(Alan Schmidt)當晚被警方路邊攔查，指他持有贓物，他被拖出來毆打。戴德蒙強迫他跪下並試圖將自己的生殖器插入施密特嘴裡，埃爾沃德在一旁觀看。

埃爾沃德19日被判刑前，當面向詹金斯和帕克道歉。他的律師表示，蘭金郡警察不當行徑已是「潛規則」，埃爾沃德也陷入那樣的腐敗文化中。

根據聯邦指控，所有涉案前警察都可能面臨長達數十年徒刑。聯邦檢方直指此案讓人看到密西西比州1960年代三K黨黑暗歷史陰影。

非裔 密西西比州 種族主義

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