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多起過熱起火 Best Buy召回在美加售出的28.7萬台氣炸鍋

編譯周芳苑／綜合17日電
因遭投訴容易發生過熱、熔化或玻璃破碎等情形的Insignia Air Fryer，現正大舉召回。(美聯社)
因遭投訴容易發生過熱、熔化或玻璃破碎等情形的Insignia Air Fryer，現正大舉召回。(美聯社)

連鎖家電產品零售業者百思買(Best Buy)在接獲數十起關於產品過熱、熔化或玻璃破碎等投訴以及六件起火報告後，現正大舉召回在美國、加拿大售出的28萬7000多台氣炸鍋。

總部位於明尼蘇達州的百思買14日在一份通知中表示，這次召回的商品是在中國產製的Insignia牌氣炸鍋(air fryer)及烤箱式氣炸鍋(air fryer oven)；這些家電於2021年11月至2023年11月在全美百思買實體商店及網站銷售，售價介於32至180元。

百思買的通知已透過消費者產品安全委員會(Consumer Product Safety Commission)發布。

百思買透露， 截至目前為止已收到24起產品過熱、熔化或玻璃碎裂的報告，所幸並沒有造成人員傷亡或嚴重財產損失。

被點名召回的Insignia Air Fryer及Insignia Air Fryer Oven型號包括NS-AF34D2、NS-AF5DSS2、NS-AF5MSS2、NS-AF8DBD2、NS-AF10DBK2和NS-AF10DSS2，烹煮容量約為3.4至10夸脫(quarts)。

家中有上述型號氣炸鍋的消費者應立即停止使用，並登入百思買官網https://www.recallrtr.com/airfryer，了解詳細申請退費相關訊息。

百思買已直接聯繫所有能夠掌握到的顧客；該公司表示，擁有上述產品的消費者不必將氣炸鍋帶到百思買實體店退貨。

被點名召回的近29萬台氣炸鍋當中，約18萬7400台是在美國售出，另外約9萬9900台被運往加拿大銷售。

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