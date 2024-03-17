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避免鼓勵飼養業 動保籲白宮滾彩蛋改馬鈴薯

編譯徐薏茹／綜合16日電
歷年復活節，第一家庭都會在白宮草坪舉辦滾彩蛋活動，與內閣員工眷屬同樂。(美聯社)
歷年復活節，第一家庭都會在白宮草坪舉辦滾彩蛋活動，與內閣員工眷屬同樂。(美聯社)

動保團體「善待動物組織」(People for the Ethical Treatment of Animals，PETA)12日公開致函第一夫人吉兒‧拜登，呼籲白宮在復活節滾彩蛋(Easter Egg Roll)年度活動中，改以馬鈴薯取代雞蛋，稱使用雞蛋會鼓勵飼養業。

白宮傳統的「復活節滾彩蛋」活動今年4月1日在白宮南草坪舉行，由第一夫人吉兒主持。

PETA在信函中表示，「滾馬鈴薯」將「鼓勵對動物的同情和友好，同時支持美國的馬鈴薯農。」

PETA主席英格麗·紐柯克(Ingrid Newkirk)表示：「比起推動有害的工廠化養殖和屠宰產業，可以請您發起一年一度的白宮滾馬鈴薯活動嗎？」

紐柯克表示，馬鈴薯可以安全的染色、裝飾和滾動，使用馬鈴薯還可以延伸出其他有趣的活動，例如燙手山芋接力(hot potato)、馬鈴薯麻袋賽跑(potato sack race)等遊戲。

信中也提到2022年的禽流感疫情和飆升的蛋價，表示這也是拜登夫人可以舉辦滾馬鈴薯「留下善意精神」的原因。

去年美國雞蛋委員會(American Egg Board)捐贈3萬顆雞蛋給白宮供復活節滾彩蛋活動使用，另外捐贈3萬顆雞蛋給華府的食物銀行。

PETA曾不只一次呼籲白宮停止在這年度傳統活動中使用雞蛋；2023年PETA敦促拜登夫人以塑膠蛋、彩繪岩石或蛋形球取代雞蛋。滾彩蛋的歷史可追溯至1870年代。

動保團體PETA日前公開致函第一夫人吉兒‧拜登，呼籲白宮在每年復活節滾彩蛋年度活...
動保團體PETA日前公開致函第一夫人吉兒‧拜登，呼籲白宮在每年復活節滾彩蛋年度活動中，改以馬鈴薯取代雞蛋。(路透)

雞蛋 白宮 拜登

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