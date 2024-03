避免鼓勵飼養業 動保籲白宮滾彩蛋改馬鈴薯

歷年復活節,第一家庭都會在白宮草坪舉辦滾彩蛋活動,與內閣員工眷屬同樂。(美聯社)

動保團體「善待動物組織」(People for the Ethical Treatment of Animals,PETA)12日公開致函第一夫人吉兒‧拜登 ,呼籲白宮 在復活節滾彩蛋(Easter Egg Roll)年度活動中,改以馬鈴薯取代雞蛋 ,稱使用雞蛋會鼓勵飼養業。

白宮傳統的「復活節滾彩蛋」活動今年4月1日在白宮南草坪舉行,由第一夫人吉兒主持。

PETA在信函中表示,「滾馬鈴薯」將「鼓勵對動物的同情和友好,同時支持美國的馬鈴薯農。」

PETA主席英格麗·紐柯克(Ingrid Newkirk)表示:「比起推動有害的工廠化養殖和屠宰產業,可以請您發起一年一度的白宮滾馬鈴薯活動嗎?」

紐柯克表示,馬鈴薯可以安全的染色、裝飾和滾動,使用馬鈴薯還可以延伸出其他有趣的活動,例如燙手山芋接力(hot potato)、馬鈴薯麻袋賽跑(potato sack race)等遊戲。

信中也提到2022年的禽流感疫情和飆升的蛋價,表示這也是拜登夫人可以舉辦滾馬鈴薯「留下善意精神」的原因。

去年美國雞蛋委員會(American Egg Board)捐贈3萬顆雞蛋給白宮供復活節滾彩蛋活動使用,另外捐贈3萬顆雞蛋給華府的食物銀行。