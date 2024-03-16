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洛杉磯億萬富翁之子 告一家猶太俱樂部種族歧視

編譯莊瑞萌／綜合15日電
翠峰鄉村俱樂部是洛杉磯知名私人俱樂部及高爾夫球場，也是美國高球公開賽的指定場地之一。(翠峰鄉村俱樂部官網)
翠峰鄉村俱樂部是洛杉磯知名私人俱樂部及高爾夫球場，也是美國高球公開賽的指定場地之一。(翠峰鄉村俱樂部官網)

洛杉磯億萬富翁之子指控當地一家猶太俱樂部、會長及其他兩名董事，因其妻兒有拉丁裔血統，而刻意攔阻入會申請，已涉嫌種族歧視及違反民權法規定。

42歲猶太裔男子溫尼克(Matthew Winnick)在訴狀指出，洛杉磯市私人翠峰鄉村俱樂部(Hillcrest Country Club)因為他的妻兒有拉丁裔血統，因而阻撓他的入會申請。溫尼克是洛杉磯億萬富翁加里·溫尼克(Gary Winnick)後代，加里也曾是翠峰鄉村俱樂部的長期會員，該俱樂部並受到電影大亨、商業巨頭與眾多名人的喜愛。

俱樂部代表律師理查森(Lyne Richardson)反駁說這件訴訟「毫無根據」，「翠峰鄉村俱樂部將全面捍衛自己名譽」。至於俱樂部會長及其他兩位被告的代表律師佛萊德曼(Bryan Freedman)對於指控也不以為然，稱之為無稽之談。他說，「原告的父親生前是長期會員，並經常出現在這個被稱為『種族歧視』的俱樂部。不只如此，不久前他過世後，他的家族還希望在翠峰鄉村俱樂部舉辦追思會」。

訴狀中指控俱樂部違反加州民權法，原告指出，2023年2月他申請成為正式會員，根據俱樂部規章，他已符合三項條件，包括100小時社區服務、將5%的可動用現金捐贈慈善機構，而且被認為是道德品格優良的賢達人士。隔月他的家人與現任俱樂部會長的凱普蘭(Jason Kaplan)參加一場生日派對，席間凱普蘭明知他的妻兒是拉丁裔，卻對著他用西班牙語大喊，「閉嘴」。此舉令他感到「困惑與尷尬，」凱普蘭事後還告訴他，「你想惹我嗎？」

凱普蘭是知名的投資基金經理，他被指控發表「種族主義言論」並涉嫌犯下一起未透露細節的性侵行為。另外，前會長佛萊契(Michael Flesch)則被控利用在俱樂部的職位讓兒子取得會員資格，儘管他兒子曾公開承認有藥物成癮問題。至於另一名被告，則是製作過《國定殺戮日》和《德州電鋸殺人狂》等電影的好萊塢製片家富勒(Brad Fuller)， 他被指控「職業生涯是建立在創作情色暴力電影上，這些電影美化了殺人並深化具有傷害性的刻板印象」。

萊德曼回應說，三位當事人絕對會依循法律採取行動。

種族歧視 洛杉磯 猶太

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