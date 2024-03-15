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佛州愛吃培根男偏頭痛 竟發現腦中遍布蟲卵

編譯尤寶琪／綜合報導
成熟之條蟲。(美聯社)
成熟之條蟲。(美聯社)

佛羅里達州一名52歲男子，因長時間飽受偏頭痛之苦而就醫。醫生檢查後發現，他腦中遍布許絛蟲(tapeworm)的卵，原因很可能和男子愛吃培根有關。

寄生蟲感染發生通常事出有因；根據「美國病例報告期刊」(American Journal of Case Reports)中發表的一份報告，該男子坦承，有經常吃未煮熟培根的習慣，專家指出，這習慣讓他特別容易被寄生蟲感染，寄生腦中。

該名男子原本就有偏頭痛病史，但在四個月內突然加劇後決定尋求治療，醫生進行電腦斷層與核磁共振造影檢查後發現，男子的腦中有多個絛蟲幼蟲囊腫，並伴隨腫脹情形。

報告指出，但研究人員警告，這種在醫學上稱之為「神經性囊尾蚴病」(neurocysticercosis)的奇怪病症在美國非常罕見，醫生應該要保持警惕，注意未來是否有更多病例的發生。

研究指出：「患者在典型暴露或旅行之外，感染神經性囊尾蚴病的情況非常罕見，在美國這種病例甚至被認為不存在。」

聯邦疾病防治中心(CDC)表示，這種情況常見於發展中國家的農村地區，尤其是那些以豬肉為主要食物來源，且衛生條件較差的區域。但國家醫學圖書館(National Library of Medicine)數據顯示，隨著國際旅行的普及，囊尾蚴病在美國也可能變得更加常見。

如果有人無意中攝取了豬肉絛蟲卵，就有面臨罹患囊尾蚴病或更危險的神經性囊尾蚴病的風險。根據CDC，民眾經常是透過吃下由食物和水傳播的絛蟲卵或接觸到受到糞便汙染的東西；一旦進入人體，寄生蟲幼蟲就能進入人體的肌肉和大腦等組織，形成囊腫(Cyst)並可能導致癲癇發作，而當幼蟲進入神經系統時，這種情況稱為神經性豬囊尾蚴病。

這種疾病雖然是可預防和治療，但每年仍有約1000人因寄生蟲卵感染而住院治療，甚至因此致命，且診療費用昂貴；CDC指出，神經性囊尾蚴病住院治療的平均費用為3萬7600元。

佛羅里達州一名52歲男子，因為愛吃未煮熟的培根，以致大腦遭到絛蟲幼蟲侵入，形成多...
佛羅里達州一名52歲男子，因為愛吃未煮熟的培根，以致大腦遭到絛蟲幼蟲侵入，形成多個囊腫，造成腫脹，引發偏頭痛。(美聯社)

CDC 聯邦疾病防治中心 佛羅里達州

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