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6歲起困「鐵肺」逾70年 傳奇勵志男德州過世

記者胡玉立／綜合報導
亞歷山大幼年感染小兒麻痺症，1978年獲得德州大學經濟學士學位，1984年取得法律學位，成為一名律師。他可以用嘴巴叼棍子在電腦上打字和接聽電話，喜歡接受採訪，熱中彰顯殘障人士在社會中占有一席之地。(美聯社)
亞歷山大幼年感染小兒麻痺症，1978年獲得德州大學經濟學士學位，1984年取得法律學位，成為一名律師。他可以用嘴巴叼棍子在電腦上打字和接聽電話，喜歡接受採訪，熱中彰顯殘障人士在社會中占有一席之地。(美聯社)

「使用鐵肺維生最久男子」保羅·亞歷山大(Paul Alexander)11日在德州達拉斯醫院過世，享年78歲。亞歷山大1952年6歲開始使用鐵肺，即使被迫在包住他全身的圓柱體腔室呼吸70多年，他仍以積極正面態度面對人生。近年他在社群媒體累積大批粉絲，抖音(TikTok)帳號瀏覽量高達數百萬次。

亞歷山大老友史平克斯(Daniel Spinks)說，亞歷山大的積極正向，對他周圍的人產生深遠影響，「和保羅在一起，在很多方面都是一種啟示」，「他喜歡笑，他是世上最耀眼的明星。」亞歷山大最近因COVID-19確診住院，11日在醫院過世。

在抖音「與保羅對話」發文中，亞歷山大說：「樂觀積極是我的生活之道」；影片顯示他枕在枕頭上，背景可以聽到鐵肺呼呼聲。

史平克斯向媒體表示，亞歷山大幼年感染小兒麻痺症，1978年獲得德州大學經濟學士學位，1984年獲得法律學位，並取得律師資格，後來甚至出版傳記。2000年史平克斯擔任亞歷山大的司機兼助手，兩人就此成為朋友。史平克斯開車送頸部以下癱瘓的亞歷山大去法院上班，推著他坐輪椅參加法庭審判。

剛開始，亞歷山大曾練就如何在鐵肺外度過約四到六個小時，只有在辦公室或家裡才使用鐵肺。但隨著年齡增長，不使用鐵肺呼吸變得更困難，後來亞歷山大基本上一直使用鐵肺。史平克斯和一些朋友會幫忙維護和修理亞歷山大的鐵肺，他說：「有幾次他的鐵肺壞了，我們立刻衝去修理。」

史平克斯說，亞歷山大可以用嘴巴叼棍子在電腦上打字和接聽電話，他喜歡接受採訪，熱中彰顯殘障人士在社會中占有一席之地。

分享殘障人故事的社群媒體平台Special Books By Special Kids創始人烏默(Chris Ulmer)曾在2022年採訪亞歷山大。烏默說：「保羅非常喜歡激勵世人，他想讓人們知道自己有能力做出偉大的事；他周圍充滿活力和快樂能量，深具感染力。」

「使用鐵肺維生最久男子」保羅·亞歷山大11日在德州達拉斯醫院過世，享年78歲。圖...
「使用鐵肺維生最久男子」保羅·亞歷山大11日在德州達拉斯醫院過世，享年78歲。圖為他生前與看護聊天的情形。(美聯社)

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