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麻州小鎮集資超過50萬蓋沙丘保護海濱房屋 完工三天就遭風暴沖走

編譯周辰陽／即時報導
麻州沿海小鎮索爾茲伯里居民為了保護海濱房屋，花費巨資建造沙丘以抵禦潮汐侵蝕，但完工僅僅三天，就遭來襲的周末冬季風暴全數沖走。（照片翻攝：FACEBOOK / Salisbury Beach Citizens for Change）
麻州沿海小鎮索爾茲伯里居民為了保護海濱房屋，花費巨資建造沙丘以抵禦潮汐侵蝕，但完工僅僅三天，就遭來襲的周末冬季風暴全數沖走。（照片翻攝：FACEBOOK / Salisbury Beach Citizens for Change）

麻州一處海灘社區居民為了保護海濱房屋，花費超過50萬美元建造沙丘，作為抵禦潮汐侵蝕的安全措施，但完工僅僅三天，就遭來襲的周末冬季風暴全數沖走。

衛報與美聯社報導，麻州索爾茲伯里（Salisbury, MA）是一個位於波士頓以北35英里的沿海小鎮，一群富有的海濱物業所有人投入巨資，花了好幾個星期的時間，運來15000噸沙子砌成沙丘，好防止危險的潮汐侵蝕岸邊跟破壞海灘房屋。

索爾茲伯里的沙丘在最近一次冬季風暴來襲的三天前完工，卻在72小時內就不見蹤影。推動該計畫跟協助籌錢的「索爾茲伯里海灘市民變革」組織在臉書公布了風暴前後的照片，並在回覆評論時表示，雖然此一昂貴的防護機制幾天之內全毀，但「犧牲的沙丘完成了任務」。如果沒有沙丘的存在，可能有更多的房子遭到吞噬。

影片來源：臉書

屋主們一邊哀悼自己投資損失，一邊要求擁有海灘的麻州政府介入與提供協助。「索爾茲伯里海灘市民變革」組織主席薩布（Tom Saab）說，150名物業所有人捐了蓋沙丘的錢。他們表示，州政府拒絕幫他們保護海濱與建造沙丘。

薩布告訴美聯社，「州政府不會為了重建沙丘而提供任何資金，這是重點，大家都感到憤怒與難過。如果沒有沙子重建沙丘，我們就活不下去了，也沒辦法在每次經歷風暴後，都自掏腰包求生」。根據報導，已有州參議員正在努力向州政府爭取撥款。

隨著全世界的海洋變暖，海平面因為熱膨脹而上升，天氣模式變得更極端，加劇了海岸侵蝕。索爾茲伯里在最近幾個月飽受海平面上升、大風和強烈風暴。監督沙丘計畫的里戈利（Rick Rigoli）告訴當地媒體，居民一共遭遇了三次風暴來襲，前兩次發生在一月，第三次則是在10日，而且還是「在可能出現最高天文潮」的時候。

麻州 投資 波士頓

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