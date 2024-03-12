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科州DNA鑑識醜聞 數千刑案受影響

編譯陳韻涵／綜合報導
科羅拉多州的明星鑑識調查員伊鳳‧伍茲。(美聯社)
科羅拉多州的明星鑑識調查員伊鳳‧伍茲。(美聯社)

科羅拉多州的明星鑑識調查員伊鳳‧伍茲(Yvonne "Missy" Woods)去年11月突然辭職，科州調查局內部調查發現她工作異常，目前已啟動刑事調查；當局表示，需要審核並重新檢查伍茲經手的約3000件DNA樣本，公設辯護人估計，數千宗案件受影響。

華爾街日報報導，過去30年來，伍茲是科州知名的鑑識科學家，警方和檢察官靠她檢測懸疑刑案中的DNA證據；她的工作成就被同事們視為「黃金標準」，甚至協助緝拿惡名昭彰的兇手。

去年11月，伍茲閃辭後，科州調查局內部審查中發現她的工作有瑕疵，隨後啟動刑事調查。專家表示，這波醜聞可能是鑑識DNA檢測史上最大的醜聞。

科州表示，伍茲經手過的大約3000個DNA樣本需要重新檢查；檢察官準備應對據伍茲調查結果被指控或定罪者提出的法律挑戰，州議員近期撥款約750萬元，資助可能的重審、重驗和案件審查。

人們不禁提問：伍茲是不小心，還是她數十年來都是便宜行事將嫌犯送進大牢？

丹佛郊區前地方檢察官布勞克勒(George Brauchler)形容，「這是空前混亂」；他的辦公室負責監督伍茲作證的許多案件，他說：「我想知道，她到底做了什麼？」

伍茲的律師布萊克利(Ryan Brackley)表示，伍茲正配合調查。

調查員公布部分細節，但未詳述伍茲業務何處異常，也未透露調查何時偵結，以及是否會提起刑事指控。

科州調查局實驗室主任去年12月5日發給全州地方檢察官的電郵中寫道，伍茲在部分情況下竄改數據，另在其他情況下多次分析樣本，但報告中只寫一個結果。

檢察官辦公室已挑出伍茲作為證人或潛在證人的56宗結案案件和13宗未決案件，其中部分案件的DNA檢測報告缺乏數據。

科羅拉多州調查局明星鑑識調查員伊鳳‧伍茲去年11月突然辭職，局內調查發現她工作異...
科羅拉多州調查局明星鑑識調查員伊鳳‧伍茲去年11月突然辭職，局內調查發現她工作異常，需要審核並重新檢查她經手過的3000件DNA樣本。公設辯護人估計，數千宗案件受影響。(美聯社)

DNA 檢測 華爾街

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