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殺18人緬因州槍手 大腦遍布疤痕

記者胡玉立／綜合報導
去年10月，犯下緬因州路易斯頓大規模槍擊案，殺害18人的陸軍預備役手榴彈教官卡德。(美聯社)
去年10月，犯下緬因州路易斯頓大規模槍擊案，殺害18人的陸軍預備役手榴彈教官卡德。(美聯社)

去年10月，陸軍預備役手榴彈教官卡德(Robert Card)在緬因州路易斯頓(Lewiston)槍殺18人後舉槍自盡；這場緬州死亡人數最多的重大槍擊案發生後，州首席法醫解剖研究了卡德的大腦；卡德家屬日前公布這份研究報告指出，卡德大腦嚴重受損，與多次遭受武器爆炸的退伍軍人情況相同。

報告指稱，這並非典型慢性創傷腦部病變(Chronic traumatic encephalopathy，CTE)；CTE常見於服役期間反覆暴露在武器爆炸下的退伍軍人身上。報告總結：「我們不清楚這些病理學發現是否導致卡德生前最後十個月行為變化，但據先前研究，他的症狀可能與腦損傷有關。」

這些發現對軍方有重大影響；因為卡德從未參與過真實戰鬥，也從未遭受敵人炮火或路邊炸彈攻擊；唯一影響他大腦的爆炸，來自陸軍的安全訓練。

卡德家人說，卡德在訓練場經歷八年數以千計令人頭骨震動的爆炸聲，開始出現幻聽，被偏執妄想所苦，情緒愈來愈不穩定且日趨暴力，最後終至釀成悲劇。

卡德的大腦被送往波士頓大學CTE中心，該中心2月26日完成報告並在7日更新，指卡德大腦內遍布疤痕和發炎，顯示反覆受創。領導這項實驗的專家麥基(Ann McKee)說：「我們對爆炸暴露風險知之甚少，這些結果是個警訊。」

去年7月16日，卡德因為身心狀況不穩定被送進軍醫院。(美聯社)
去年7月16日，卡德因為身心狀況不穩定被送進軍醫院。(美聯社)

近年來，國會一直在敦促軍方調查重複發射重型武器的爆炸是否會造成腦損傷，但軍方進展緩慢；像卡德這樣的士兵每天在訓練中面臨手榴彈、迫擊砲、榴彈砲和火箭發射器的大量爆炸。五角大廈目前的指導方針稱，類似卡德那樣在職涯中面對數千次手榴彈爆炸，不會對大腦構成風險。

槍擊案發生後，緬因州動員大批警力搜捕兇手。(美聯社)
槍擊案發生後，緬因州動員大批警力搜捕兇手。(美聯社)

陸軍6日聲明表示，最近幾個月已發布建議，減少作戰部隊暴露於爆炸中；聲明指出，「陸軍致力了解、減輕、準確診斷、及時治療爆炸超壓及其各種形式影響。即使只是在訓練場而非戰場上，長時間暴露在爆炸中可能存在潛在危險。我們要了解的事還很多。」

卡德的姐姐說，家人獲知卡德大腦解剖分析結果，改變了對於槍擊案和卡德的看法。她說：「這讓我原諒了他。但我知道很多人都承受極大痛苦，或許我們可以利用已發生的事幫助他人。」

去年10月，犯下緬因州路易斯頓大規模槍擊案，殺害18人的陸軍預備役手榴彈教官卡德...
去年10月，犯下緬因州路易斯頓大規模槍擊案，殺害18人的陸軍預備役手榴彈教官卡德。(美聯社)

槍擊 五角大廈 緬因州

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