防止解放軍攫取先進晶片 商務部評估擴大管制出口的必要性

商務部長雷蒙多(右)11日在馬尼拉的記者會上回答記者提問。(美聯社)

商務部長雷蒙多 (Gina Raimondo)11日在馬尼拉表示，為防止中國取得可用於增強軍事實力的先進電腦晶片 和製造設備，美國將不斷評估擴大出口管制的必要性。

美國於2022年首度啟動出口管制，反制中國將晶片用於發展「極音速飛彈」(Hypersonic missile)和人工智慧(AI)技術，對晶片和製造晶片的機器設備的出口，嚴加管制。

去年，美國商務部擴大這方面的出口管制，中國商務部抗議說，美國違反國際貿易的規定，也「嚴重威脅工業供應鏈的穩定。」

中國表示，將會採取「所有必要措施」保護自身權利與利益，並呼籲美國儘快解除出口管制。

有記者在馬尼拉的記者會上問雷蒙多，美國是否計畫進一步擴大管制晶片出口到中國？她說美國不斷在考慮這件事。

「我們每天都在檢討此事。科技的變化快過以往，這表示，我們每天醒來都得自問，『我們做得夠到位嗎』？」雷蒙多並表示：「我的職責是保護美國人民，確保半導體科技、AI科技等我們有而中國沒有的先進科技，不會落到他們手中，強化他們的軍力。」

不過，雷蒙多又說，美國將持續賣數十億元的半導體給中國。「我要把話說清楚，我們無意讓兩國經濟脫鉤。我們就是不能讓中國取得我們更先進的科技，去提升他們的軍力。」

雷蒙多奉拜登總統之命，率領一個由22家美國企業主管組成的貿易投資 代表團訪問菲律賓，這些美企打算在「美國在亞洲最老的條約盟邦」菲國投資約10億元，訓練大量菲律賓人，學會高科技技術，謀得高薪職位。

她說，美菲邦誼如磐石永固，72年來「我們的友誼穩固，並且越來越成為繁榮道上的夥伴。」

她和菲律賓總統小馬可仕會面後，引述小馬可仕的話稱，他無法想像，菲律賓並如果和美國沒有緊密關係，前途將是如何。

雷蒙多說，「今天在這兒，我要說，這個感覺是互相的，而拜登總統認為，我們可以做到更多。」

小馬可仕敦請美商投資菲國198項總資1480億美元的基礎建設。