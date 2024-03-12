拜登紅藍卡處方藥降價計畫 大型藥廠在各地提控違憲

諾和諾德製藥等藥廠已向法院提訴，要求終止聯邦醫療保險處方藥議價計畫。(路透)

華盛頓郵報11日報導，大型藥廠為了對抗拜登 政府開放聯邦醫療保險(Medicare， 俗稱「紅藍卡 」)高血壓、心臟病、癌症、糖尿病等處方藥議價計畫，目前正在各地聯邦法院興訟，可能上訴到最高法院，判決結果對政府是否有權規範醫療價格，將有深遠影響。

數百萬老年人無力負擔價格昂貴的處方藥，拜登2020年競選時主要政見之一就是要為老年人降低處方藥價問題。報導分析，藥廠對紅藍卡處方藥議價提告的訴訟結果，攸關拜登選舉支票是否兌現，關係重大。

報導指出，藥廠以政府計畫違憲為由，請求法官撤銷處方藥議價計畫。藥廠也為藥品訂價政策辯護，並稱降價規定恐將對未來新藥問世造成打擊。

「降低通膨法案」(IRA)2022年在國會通過，授權聯邦政府得以幫紅藍卡持有人首度為處方藥議價。2023年8月，拜登政府公布10種處方藥議價清單，其中包括預防中風及血栓藥品Eliquis、第二型糖尿病用藥Jardiance、心腎疾病藥品Farxiga、預防中風及血栓藥品Xarelto等。

統計顯示，10種處方藥在2022年裡讓美國老年人自掏腰包累計花費34億元。根據「降低通膨法案」規定，調降價格要等到2026年才會生效。

必治妥施貴寶製藥公司(Bristol Myers Squibb)、楊森藥廠(Janssen)、諾華集團(Novartis)以及諾和諾德製藥(Novo Nordisk)四大藥廠的委任律師，7日向新澤西州 聯邦法院法官要求在調降藥價上路實施之前終止紅藍卡議價計畫。

律師表示，議價計畫有非法取得藥品之嫌，逼迫藥廠承擔巨額損失，導致藥廠失去創新能力與市場競爭力。

報導指出，從去年以來，藥廠及遊說團體針對紅藍卡處方藥議價計畫至少已在德拉瓦、俄亥俄、新澤西、德州及華府提出九件訴訟。

「美國藥廠公會」(PhRMA)律師指出，自從「降低通膨法案」通過一年多以來，不少藥廠已經紛紛宣布停止新藥研發計畫，尤其是癌症治療藥物研究。