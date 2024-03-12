我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

在舊金山灣區賣「罐裝奶茶」台裔創業 熱銷全美超市

AI 教父黃仁勳身價破兆 「招牌黑皮衣」來歷曝光

俄勒岡越南麵店 遭投訴烹飪太臭被迫歇業 亞裔社區憂心種族偏見

記者顏伶如／綜合報導
俄勒岡州一家越南餐廳遭鄰居投訴烹飪「味道太臭」，業者長期和市府交涉未果還吃罰單後，上月歇業；亞裔維權組織發表聲明說，這起事件反映某種仇外心理。圖為一家越南餐廳廚師烹炒菜餚。(美聯社)
俄勒岡州一家越南餐廳遭鄰居投訴烹飪「味道太臭」，業者長期和市府交涉未果還吃罰單後，上月歇業；亞裔維權組織發表聲明說，這起事件反映某種仇外心理。圖為一家越南餐廳廚師烹炒菜餚。(美聯社)

俄勒岡州波特蘭市的一家越南麵店連鎖店遭附近鄰居匿名投訴烹飪「味道太臭」，市府檢查人員證實在餐廳外「聞得到炒菜味」，業者長達18個月交涉未果還吃罰單，2月底宣布歇業；亞裔維權組織發表聲明說，這起案例令人憂心，嫌棄亞洲餐點烹飪味道可能存有種族偏見，反映某種仇外心理。

俄勒岡亞太裔美國人聯盟(Asian Pacific American Network of Oregon，APANOP)發表聲明指出，對於亞洲餐點烤肉、熱湯味道表示嫌惡，可能是某種仇外心理的表現，亞裔民眾經營餐館為社區帶來充滿活力的文化多元發展，卻特別容易受到如此種族偏見衝擊。

從事亞洲餐飲生意已30年的業者鄧艾迪(Eddie Dong，音譯)在大波特蘭都會區經營三家越南麵連鎖店，位於波特蘭北部、開張已五年的分店Pho Gabo，2022年9月被附近民宅鄰居投訴，違規事由則是烤肉味道從餐廳散出，臭味令人難以接受。

波特蘭市府派出檢查人員在18個月期間實地走訪約十次，檢測報告指出每次都在餐廳外能聞得到烹飪味道，對鄧艾迪連開罰單。檢查人員在2023年10月報告寫道：「聞得到炒菜味。」

如果要更新抽油煙機與空氣過濾設備，花費需要4萬元，鄧艾迪因此決定歇業。

APANOP在聲明中說，數百年來，亞裔民眾在美國經常遭受根深柢固的嗅覺種族歧視(olfactory racism)所苦，受害民眾失去安身之所，被逼著離開社區。

俄勒岡亞太裔美國人聯盟聲明指出：「我們社區不只是失去一家小餐館，具有殺傷力的刻板印象變得更加擴大，讓亞裔民眾因為食物、文化與歸屬感而飽受其苦。」

包括阮丹尼(Daniel Nguyen，音譯)在內五名越南裔俄勒岡州州眾議員上周發表共同聲明，對波特蘭市政府的臭味檢舉規則恐造成歧視表示憂慮。俄勒岡州餐旅業者協會(Oregon Restaurant & Lodging Association)則發表聲明要求市府立即停止執行不公平的臭味管理規範。

亞裔 越南 俄勒岡州

上一則

ABC分析：第三黨候選人可望獲更多選票 將左右選情

下一則

拜登紅藍卡處方藥降價計畫 大型藥廠在各地提控違憲

延伸閱讀

「嗅覺種族歧視」？越南麵店遭鄰居嫌臭被迫歇業

「嗅覺種族歧視」？越南麵店遭鄰居嫌臭被迫歇業
路透：越南沒了優惠稅率又遲未提供補貼 外商揚言凍結投資

路透：越南沒了優惠稅率又遲未提供補貼 外商揚言凍結投資
新任金山選務委員黃穎筠遭抹黑 亞裔社區憂仇恨風再起

新任金山選務委員黃穎筠遭抹黑 亞裔社區憂仇恨風再起
越南最大貪腐案 女地產大亨涉侵占120億美元官司今開庭

越南最大貪腐案 女地產大亨涉侵占120億美元官司今開庭

熱門新聞

趙安吉。(本報檔案照片)

趙安吉生前最後幾分鐘 曾瘋狂致電求救

2024-03-09 08:20
俄亥俄州2名中年婦女日前載著一具8旬老翁屍體到銀行領錢，得逞後將屍體棄置一家醫院急診室，當地法院5日以嚴重虐待屍體及盜取受保護對象等罪名將2人起訴。(美聯社)

銀行1規定 俄亥俄州2女「載著屍體領錢」得手後棄置急診室

2024-03-09 20:37
美國網路論壇Reddit近日有一位熱情的網友發文，分享了他跟太太搭乘「海上天體營」出遊的經歷。（照片翻攝：IG / cruisebare）

沒有太多性氛圍 旅客揭7天裸體郵輪之旅神秘面紗 這年齡層參加最多

2024-03-07 05:37
92歲的媒體大亨梅鐸（Rupert Murdoch）再次訂婚，這次對象是67歲的退休分子生物學家朱可瓦（Elena Zhukova），婚禮定於6月舉行。路透

92歲梅鐸又訂婚 第5任妻是分子生物學家 透過鄧文迪認識

2024-03-08 15:01
示意圖。(本報檔案照)

「嗅覺種族歧視」？越南麵店遭鄰居嫌臭被迫歇業

2024-03-11 12:07
趙安吉。(本報檔案照片)

德州警方再反轉 趙安吉之死屬不幸事故 未轉刑事調查

2024-03-04 19:03

超人氣

更多 >
「嗅覺種族歧視」？越南麵店遭鄰居嫌臭被迫歇業

「嗅覺種族歧視」？越南麵店遭鄰居嫌臭被迫歇業
這頓有益心臟的簡單晚餐 心臟醫生常吃

這頓有益心臟的簡單晚餐 心臟醫生常吃
報完稅的資料別馬上丟 先等待這個查稅追溯期過去

報完稅的資料別馬上丟 先等待這個查稅追溯期過去
華人工程師竊谷歌機密 潛逃中國前被捕

華人工程師竊谷歌機密 潛逃中國前被捕
誰有資格領？簡介社安局的5種福利

誰有資格領？簡介社安局的5種福利