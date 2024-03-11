OpenAI執行長奧特曼 將重回董事會

人工智慧大廠OpenAI表示，執行長奧特曼將重回公司董事會，同時董事會將改組，象徵該公司動盪時期已結束。(路透)

人工智慧大廠OpenAI 8日表示，執行長奧特曼 (Sam Altman)打算回到公司董事會，同時董事會將改組；內部調查指出，奧特曼最適合擔任這家新創公司領導人。律師事務所「威凱平和而德」(WilmerHale)針對去年11月奧特曼遭董事會開除的調查也告結束，公司已創設新的治理規則，強化利益衝突政策；董事會一致支持由奧特曼來領導。

公司董事會主席泰勒(Bret Taylor)表示，公司將更為茁莊、穩定，董事會強大、管理階層也強，董事會還會再添成員。

董事會改組、奧特曼回歸，代表OpenAI 動盪時期已結束，該事件自2022年尾公司推出ChatGPT以來，成為人工智慧(AI)革命的重中之重。

OpenAI的結構並不尋常，由非營利的董事會監督營利部門的運作，而營利部門可以由投資人收錢。董事會的使命在「人性」，而非投資人。

微軟公司對OpenAI投資約130億元，基本上已取得該公司營利部門的49%股權。

OpenAI去年11月陷入領導權風暴，上屆董事會無預警地開除奧特曼執行長職務及董事資格。幾天後奧特曼回鍋當執行長，但要等律師事務所審核後，才能回到董事會。

證券交易委員會開始調查OpenAI的投資人在奧特曼被開除之後，是否有被誤導；證交會檢查奧特曼的內部通訊，也參與調查行動。

去年的董事會表示，奧特曼被開除是因為他未能「一直坦承地與董事會溝通」，此外並未進一步解釋那項決定，於是讓OpenAI的決策人物及員工十分光火。

那次開除引發四天的大動盪，絕大多數OpenAI的員工簽署信件，抗議董事會的決定，威脅要辭職；最後董事會讓奧特曼復職，而四名投票開除奧特曼的董事，後來離職。

威凱平和而德事務所表示，訪談數十位OpenAI前任董事、高層、顧問等人，另審核3萬多份檔案，結論是奧特曼與董事會之間信任破裂，但董事會沒想到把奧特曼解職，竟會引發騷亂。事務所結論是：奧特曼的言行舉止「並不至於被強制開除」。