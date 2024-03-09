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梅開5度 92歲媒體大亨梅鐸6月再婚 迎娶67歲朱可瓦

編譯陳韻涵／綜合8日電
92歲的媒體大亨梅鐸計畫6月迎娶67歲的洛杉磯加州大學退休分子生物學家艾琳娜‧朱可瓦。(路透)
92歲的媒體大亨梅鐸計畫6月迎娶67歲的洛杉磯加州大學退休分子生物學家艾琳娜‧朱可瓦。(路透)

92歲的媒體大亨梅鐸(Rupert Murdoch)去年將媒體帝國交棒給長子，但高齡並未成為他追求新婚姻的障礙。梅鐸辦公室7日宣布，梅鐸計畫6月迎娶67歲女友艾琳娜‧朱可瓦(Elena Zhukova)，她是退休分子生物學家，兩人去年夏季開始約會；這將是梅鐸第五段婚姻，屆時也會成為梅鐸媒體帝國旗下小報的焦點。 

梅鐸2022年夏季與名模妻子潔芮霍爾(Jerry Hall)離婚後，2023年春季宣布與舊金山前警局牧師安‧萊斯利‧史密斯(Ann Lesley Smith)訂婚，但消息公布不到兩周後又改口取消婚事。

「每日郵報」(Daily Mail)報導，梅鐸透過第三任妻子、華裔名媛鄧文迪(Wendi Deng)認識朱可瓦，朱可瓦是研究糖尿病的分子生物學者，曾任職於洛杉磯加大(UCLA)。

朱可瓦的前夫亞歷山大‧朱可瓦(Alexander Zhukov)在前蘇聯解體時從莫斯科來美，因能源投資成為億萬富豪，如今成為英國公民，定居倫敦。

朱可瓦的女兒達莎‧朱可瓦(Dasha Zhukova)是著名的慈善家、企業家和藝術金主，2008年到2017年與俄羅斯寡頭阿布拉莫維奇(Roman Abramovich)結婚，2019年嫁給希臘船王的孫子尼亞爾霍斯(Stavros Niarchos)。

梅鐸的代表證實，婚禮邀請函已寄發，典禮屆時將在梅鐸位於加州的莫拉卡(Moraga)葡萄園豪宅舉行。

莫拉卡是梅鐸第一次與艾格(Bob Iger)談成交易之處，梅鐸當時把他的媒體帝國、電影工作室和有線電視網的大部分股權賣給迪士尼(Disney)；隨著串流媒體的興起與發展，這筆交易今年看起來讓媒體業為之震撼。

梅鐸2023年11月卸下福斯集團(Fox Corporation)總裁、新聞集團(News Corp)執行總裁頭銜與職務，交棒給兒子拉克蘭‧梅鐸(Lachlan Murdoch)，而他將轉任兩家集團的名譽總裁。

梅鐸的婚姻不太可能影響企業未來，該公司實際透過一個家庭信託公司掌控，該信託公司的股份屬於他和他四個最大的孩子，一人是他和第一任妻子、曾任空姐的澳洲模特兒派翠西亞‧布克(Patricia Booker)生的女兒普鲁登斯·梅鐸(Prudence Murdoch)，另三人則是他與第二任妻子安娜‧梅鐸‧曼恩(Anna Murdoch Mann)生的兩男一女。

梅鐸 洛杉磯加大 加州

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