華爾街日報民調：提供長年居美無證移民入籍管道 74%民眾同意

徒步行走在墨西哥北部的高速公路上，朝美國邊境前進的無證移民大軍。華爾街日報最新民調顯示，美國民眾期待的大規模移民政策改革，正是國會不願通過的。(美聯社)

華爾街日報最新民調 顯示，美國民眾希望的大規模移民政策改革，這正是國會不願通過的，具體項目包括鞏固邊境安全、為長年非法居留移民提供入籍管道等；過去幾年類似法案數度被提出，最後卻都未能過關。

數十年來，兩黨國會議員數次聯手針對移民制度改革推出「胡蘿蔔加大棒」(carrot and stick )的恩威並施政策，但提案到頭來都沒能通過。美墨邊境非法入境 人數屢創新高，兩黨國會議員暫時拋開全面改革移民制度的目標，把解決邊境危機列為第一要務，接下來再處理長年在美生活非法移民 的身分合法化問題。

參院兩黨協商代表上個月針對邊境安全包裹法案達成協議，移民向美國申請庇護將面臨更嚴格規定，當非法入境人數超過每日4000人時，聯邦政府有權下令關閉邊境。然而，前總統川普批評法案內容做得不夠，共和黨後來退出協議。

根據華爾街日報最新民調，59%受訪民眾對兩黨包裹協議表示支持，共和黨人、民主黨人支持比例大致相同。

至於是否支持為長久在美生活且通過背景調查的無證移民提供入籍管道，74%受訪者表示同意。報導指出，允許無證移民入籍是民調中八項移民政策裡，受到民眾支持度最高的項目。

調查顯示，66%受訪美國人願意為俗稱「夢想生」(Dreamers)提供入籍管道，也就是童年時以非法入境方式被帶到美國的年輕無證移民；58%受訪美國人支持提高合法移民名額。

約有20%受訪者說，移民問題是最關切的首要議題，超過經濟等其他話題；2023年12月間的相同民調，當時僅13%受訪者將移民問題列為首要議題。

報導指出，選民對移民問題的看法有時帶有矛盾，對於某些無證移民身分合法化的支持與擴大遣返非法移民具有連動關係，擴大遣返非法移民則是川普的主打政見，承諾若再次當選，將推出「美國史上規模最大的遣返行動」。