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沒有太多性氛圍 旅客揭7天裸體郵輪之旅神秘面紗 這年齡層參加最多

編譯周辰陽／即時報導
美國網路論壇Reddit近日有一位熱情的網友發文，分享了他跟太太搭乘「海上天體營」出遊的經歷。（照片翻攝：IG / cruisebare）
美國網路論壇Reddit近日有一位熱情的網友發文，分享了他跟太太搭乘「海上天體營」出遊的經歷。（照片翻攝：IG / cruisebare）

美國網路論壇Reddit近日有一位剛結束裸體郵輪行程的男子發文，分享了他跟太太搭乘「海上天體營」出遊的經歷。

每日郵報報導，這位67歲的匿名男子在「想問就問」（AMA）版發文，解釋自己透過德州一家1990年起就在經營「服裝可選」包船旅行的旅遊公司訂了行程，並跟61歲的太太搭上載著2000名乘客的嘉年華郵輪，來了一趟從佛州坦帕出發，沿途停靠墨西哥和宏都拉斯的七天來回旅行。

男子指出，這趟旅程是他有史以來第一次搭上裸體郵輪，主要好處之一是要打包的行李很少，但「不是交換伴侶郵輪，也沒有太多性氛圍」，並指「這是一個有著很多裸體經驗的人群」。

解釋了裸體郵輪的詳細情形後，男子接著揭露船長「通常在離開港口之後宣布，何時可以把衣服脫掉」，又指「大多是30分鐘左右」。當郵輪開始接近下個停靠港，船長就會反過來宣布何時要穿上衣服。他還說，既然裸體就是這趟郵輪行程的意義，乘客們「往往善用光著身子的機會」。

根據男子的說法，除了在劇院表演的「一個男女二人組」，全體工作人員都穿著衣服。就他的了解，若是感覺不舒服，工作人員沒有「義務」在裸體包船工作。

許多網友對裸體遊輪上的人群態樣很感興趣，該名男子則誠實地寫道，「毫無疑問，年輕夫婦相對較少，肯定偏向年長。當然，大多數人是在50多歲到70多歲。許多男同志，看得出來女同志不是很多，但我覺得他們會很自在，這是一個包容的人群」。

有些人還問到了郵輪乘客的吸引力程度，男子答稱，「遊輪行程似乎是對喜歡吃喝跟躺著的人推出的，所以有不少大塊頭」。整體而言，「20%迷人、20%普通、60%不吸引人」。

許多Reddit網友很擔心有人「偷偷摸摸」拍攝跟錄製人們一絲不掛的影像，但男子申明大家都「非常尊重」。他解釋說，「每個人都知道你不可以拍別人的照片，比起在裸體海灘的時候，我在船上擔心要少得多，幾乎沒人在艙房外面隨身帶手機」，並指船上張貼了許多標誌，還有許多包船公司的工作人員，工作就是執行良好的裸體禮儀。

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