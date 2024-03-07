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擊敗麻省理工 哈佛重登「夢想大學」榜首

編譯周芳苑／綜合報導
「普林斯頓評論」最新公布夢想大學排行榜，哈佛大學重新奪回冠軍寶座。(美聯社)
「普林斯頓評論」最新公布夢想大學排行榜，哈佛大學重新奪回冠軍寶座。(美聯社)

哈佛大學(Harvard University)最近因校長抄襲及在國會發表校園反猶太證詞而辭職下台，歷經風波而喧囂不已，卻仍深受學生喜愛，在最新出爐的大學生夢想大學排行榜上重登榜首。

「普林斯頓評論」(The Princeton Review)1月15日至2月20日進行2024年大學希望與擔憂調查(2024 College Hopes and Worries Survey)，以近8000名大學申請者為調查對象，列出準大學生心目中前十大夢想大學。

紐約大學申請顧問公司 Lakhani Coaching 創辦人兼總裁拉卡尼(Hafeez Lakhani)稱，對哈佛來說這是艱難的一年，但這所老牌常春藤名校竟擊敗去年夢想大學榜首麻省理工學院(MIT)，重新奪回冠軍寶座。

就在這項調查幾個星期前，哈佛校長蓋伊(Claudine Gay) 涉嫌抄襲並在國會發表有關校園反猶太主義的證詞引發爭議而辭職下台。

普林斯頓評論總編輯弗蘭內克(Robert Franek)稱，學生關注學位能帶來什麼價值，哈佛大學仍是首選。

不過，哈佛的早期申請者(early applicants)減少。

由於校園內發生多起反猶太主義事件，哈佛11月1日截止日前的早期申請數量減少17%。該校「哈佛深紅報」(Harvard Crimson)稱，2028年畢業班7921人提早申請，少於去年的9553人。

哈佛最新錄取率為8.74%，高於前一年的7.56%，創2019年以來最高早期申請錄取率。

大學顧問公司Command Education 總裁兼執行長瑞姆(Christopher Rim)發現，有些客戶四個月前強烈反對哈佛，如今態度放鬆。

瑞姆預測，常規申請者錄取率可能接近前幾年歷史低點，最終數據3月底宣布。

新的聯邦助學金(FAFSA)使大學申請決定變得複雜。教育部稱，經濟援助通知信通常大約與錄取通知書同時發送，而在新的聯邦助學金計劃下，今年經濟援助通知信恐延至4、5月發送。

拉卡尼說，哈佛大學有全美屬一屬二的經濟援助政策；收入低於8萬5000元的家庭無需支付任何費用即可入學，而且過半學生獲得基於需要而發放的獎學金，就讀成本變得非常低，有助於增加哈佛申請量。

哈佛大學校園。(美聯社)
哈佛大學校園。(美聯社)

哈佛大學 猶太 常春藤

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