未成年名人深偽裸照網上到處見 X平台有漫威明星露骨照

愈來愈多不法人士使用配上未成年名人臉孔的深偽裸照，在網上散布。圖為漫威影業旗下明星霍奇爾戈梅茲，也曾是受害者。(路透)

一些未成年名人的臉孔，被合成上深偽裸照，而且在主要搜尋引擎、主流社媒平台的搜尋結果輕易可得，十分嚴重，儘管美國定有法條，禁止這類材料，但目前尚未解決。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，這些影像經常主打知名人物在18歲以下時的臉孔，搭配上成人的裸體。新聞網用「假裸照」(fake nudes)為關鍵詞輸入微軟 的Bing搜尋引擎，前十大影像搜尋結果裡，有兩個便是女性名人在12到15歲的臉孔，被深偽成性露骨的圖片。用其中一個名人的名字，再搭上「假裸照」，輸入谷歌 (Google)搜尋引擎再按圖片，第一頁的結果裡也出現了。

在X平台、谷歌或Bing搜尋引擎，輸入名人的名字和「假裸照」等關鍵詞，可能出現許多深偽裸照。(美聯社)

微軟及谷歌均表示，他們已把國家廣播公司新聞網找到的特定材料，由搜尋結果的最前面刪去。只是，使用「假的裸照」、「深偽」(deepfakes)，還有特定名人的姓名，加上「假的裸照」、「深偽」，輸入兩大搜尋引擎，結果依然是很多頁類似的未經同意性露骨圖片。其餘的深偽搜尋結果，既有顯然是成人加上看來很年輕的臉孔配上裸體，但新聞網並未搜尋。微軟及谷歌發言人均透過聲明，表示已設下強大的保護機制，擋下侵害兒童、不法、有害的內容。

國家廣播公司新聞網1月在X平台搜尋，使用漫威(Marvel)影業旗下明星霍奇爾戈梅茲(Xochitl Gomez)名字加上「裸照」(nudes)，找到兩例深偽的性露骨照片。X平台當時雖未應詢置評，但此後搜尋結果已經消失。

在X平台、谷歌或Bing搜尋引擎，輸入名人的名字和「假裸照」等關鍵詞，可能出現許多深偽裸照。(路透)

深偽指的是偽造或蓄意誤導的媒介，而由人工智慧(AI )工具來產出或編輯。未經同意性露骨深偽，一般指的是用AI科技產出的材料，而非當前AI浪潮之前，使用電腦而產出、編輯的假裸照。

兩位法學專家表示，自1990年代末期開始，聯邦法典裡就有法條，禁止生產、流通、接收或持有由電腦產出的兒童性露骨圖片。但兩位專家表示，法條從未用來針對如國家廣播公司新聞網認出來、擁有那些圖片的科技公司，毋寧是偶爾用來定罪一些案件裡的個別被告。

喬治華盛頓大學法學院教授法蘭克斯(Mary Anne Franks)表示，大多數人真的不知道處罰兒童色情的法律是什麼，原因在並不明顯；很多人自以為他們曉得該法條禁止什麼，但其實不知，而且人們真的不想談、不想問這回事。