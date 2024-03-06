臉書、IG、Threads一度全球同時當機 無關選舉或惡意攻擊

屬於Meta集團的Instgram、臉書等社群媒體5日上午因「技術問題」停擺約一小時，使用者完全無法登入。(歐新社)

Meta所屬社媒臉書 (Facebook)、臉書即時通訊(Facebook Messenger)、Instagram(IG)和Threads在美東時間5日早上10時許開始，全球停擺約一小時，引發恐慌；集團發言人史東(Andy Stone)透過X(前身為推特 )說是因技術問題導致當機，已盡速修復；網路安全官員也說，這起全球多地同時當機事件無關選舉或惡意攻擊。

當機偵測員(Downdetector)網站說，超過50萬名臉書用戶、7.7萬名IG用戶和1.2萬名臉書即時通訊軟體使用者對外宣稱，這些社交媒體停擺。

Meta集團所屬社群媒體臉書、Instgram等5日上午因「技術問題」停擺約一小時，引發全球使用者的恐慌。(美聯社)

當機偵測員說，10時一過就有人報告臉書網頁或通訊功能停擺，一個多小時之後，宣告停擺的人數開始減少。

史東說，是「技術問題」讓很多人無法使用「我們的服務。我們已經盡速為受到影響的每個人解決了問題，替大家帶來不便，實在抱歉。」

遭當機的人不僅在美國，英國、加拿大、墨西哥等地的用戶，也碰到同樣的問題。

屬於Meta集團的Instgram、臉書等社群媒體5日上午因「技術問題」停擺約一小時，引發全球使用者的恐慌。(美聯社)

拜登政府官員說，沒有特定或可信的威脅試圖擾亂超級星期二的兩黨初選，不過政府仔細監視這起社媒當機事件。

網路安全與基礎建設安全局官員認為，不是特定針對選舉或駭客惡意之舉；聯邦官員則一如往常，與州政府官員協調，注意是否有人針對5日的選舉活動發動實體或網路威脅。

社媒停擺事件並不尋常，Meta集團所屬的應用軟體包括WhatsApp每天有31.9億用戶互相聯絡或洽談生意，因此，不論長或短時間當機，都會影響用戶的日常作息；Meta網站另外指出，旗下的廣告和合作夥伴平台5日也遭中斷。

屬於Meta集團的Instgram、臉書等社群媒體5日上午因「技術問題」停擺約一小時，使用者完全無法登入。(歐新社)

Meta2021年曾發生當機長達六小時事故，數百萬用戶的網路活動停擺。

前推特X平台趁機調侃臉書等「競爭對手」說，「我們明白為何今天你們都到我們這兒來了」；X老闆馬斯克(Elon Musk)也加入，說「如果你們還讀得到這則貼文，那是因為我們的伺服器很盡責。」<