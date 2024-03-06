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德州新法允許警察逮捕無證客 最高法院下令暫緩

編譯陳韻涵／綜合5日電
德州州長艾伯特去年12月簽署允許德州警方有權執行移民法的「州參議會四號法案」，但聯邦最高法院4日對這項新法下達延緩令。(美聯社)
德州州長艾伯特去年12月簽署允許德州警方有權執行移民法的「州參議會四號法案」，但聯邦最高法院4日對這項新法下達延緩令。(美聯社)

德州賦予警方逮捕非法入境無證移民權力的新法4日遭聯邦最高法院下達延緩令(stay)，共和黨州長艾伯特(Greg Abbott)與拜登政府已數度為美墨邊境危機針鋒相對，名稱為「州參議會四號法案」(SB4)的德州新法已成為最新戰場。

最高法院保守派大法官艾里托(Samuel Alito)4日發布命令，暫緩原訂9日實施的德州移民法，好讓全院裁決下一步該怎麼做。司法部要求最高法院介入後，艾里托的裁決將讓前述德州法律延至13日生效。

艾伯特去年12月簽署「州參議會四號法案」，過去數月來公布一系列加強邊境管制的措施，測試州政府管制移民入境的法律界線。

該法允許德州警察有權執行移民法，可逮捕疑似非法入境的移民，被捕者可能接受德州法官的命令離境，或以無證移民身分入境但面臨輕罪起訴；若被裁決離境的無證移民不願離美，可能再次被捕，並面臨更嚴重的重罪起訴。

司法部通知最高法院，該法可能大幅改變「美國近150年歷史在移民議題方面的現狀」，且可能對美墨關係造成「重大且立即的影響」，並在德州執行聯邦移民法之際造成「混亂」。

聯邦政府引述2012年最高法院對亞利桑納州法律的判例，該法擬允許警方逮捕違反聯邦移民規範者，俗稱「出示你的證件」(Show Me Your Papers)法案。

意見分歧的高等法院認為，華府在移民改革問題上陷入僵局並不能成為國家干涉的理由，最高法院要求德州在11日前作出回應。

德州檢察長辦公室4日發布聲明表示，德州法律反映聯邦法律，「通過該法是為了解決南部邊境持續存在的危機，這對德州人的傷害比任何人都大」。

聯邦政府緊急要求最高法院介入，聯邦上訴法院上周末在德州西區聯邦區域法院法官埃茲拉(David Ezra)的判決，埃茲拉2月29日的裁決擋下德州賦予警察逮捕無證移民的權力。

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