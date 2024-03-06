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企圖翻越美墨邊境圍牆摔落 無證客受傷案激增

記者顏伶如／綜合報導
無證客企圖翻越美墨邊境圍牆摔落導致腦部受傷案例增加，靠近邊境的菲爾德州立公園僅本月2日就至少傳出十起。圖為一名男子抱著幼兒企圖翻越圍牆來美。(路透)
無證客企圖翻越美墨邊境圍牆摔落導致腦部受傷案例增加，靠近邊境的菲爾德州立公園僅本月2日就至少傳出十起。圖為一名男子抱著幼兒企圖翻越圍牆來美。(路透)

新聞周刊(Newsweek)報導，醫師指出，無證客企圖翻越美墨邊境圍牆，摔落導致腦部受傷案例增加，聖地牙哥等城市過去五年都出現明顯趨勢。以靠近邊境的菲爾德州立公園(Border Field State Park)為例，僅本月2日就至少傳出十起無證客爬牆時受傷的案例。

聖地牙哥消防局表示，2日發生無證客翻牆接連受傷的「大量傷患事件」(mass casualty)，其中有數人骨折，消防單位出動六輛救護車將傷者送醫，跟隨父母跨越邊境但未受傷的孩童，則被安排留在受傷家長身邊。

聖地牙哥加大健康中心(UC San Diego Health)神經外科醫師坦諾里歐(Alexander Tenorio)接受地方電視台CBS 8訪問時說，醫院裡創傷中心(trauma center)如今接到重傷無證移民的患者人數是2019年時的10倍。2019年時，聖地牙哥美墨邊境圍牆加高到30呎。

坦諾里歐說，2016年至2020年之間，創傷中心治療因為攀爬邊境圍牆導致脊椎骨折的無證移民共計約12人。他表示，邊境圍牆從原本的6呎、17呎高度增加到30呎之後，短短兩年之間發生脊椎骨折的無證客患者就有超過百例。

他表示，邊境圍牆加高也導致更多無證移民出現腦部受傷，包括傷勢最嚴重的腦血管受損，部分傷患因此影響說話或行走。

坦諾里歐指出，自從2019年底邊境圍牆加高之後，不但受傷案例數量增加，傷勢也趨於嚴重。

報導指出，聖地牙哥加大健康中心是當地專門處理重大創傷的兩家醫院之一，統計顯示2023年裡為超過400名受傷無證移民提供治療。

美國醫學會期刊(JAMA)2022年4月刊登研究報告指出，無證移民爬牆受傷讓聖地牙哥加大醫院等醫療機構承受財務負擔，2021年裡的累計醫療成本花費超過1300萬元。

聖地牙哥 移民 無證客

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