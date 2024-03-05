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洩密俄烏戰情 麻州22歲空軍國民兵認罪 恐蹲17年牢

編譯周芳苑／綜合4日電
麻州空軍國民兵特薛拉4日就洩露軍事機密認罪，面臨11至17年監禁。圖為他的檔案照。(美聯社)
麻州空軍國民兵特薛拉4日就洩露軍事機密認罪，面臨11至17年監禁。圖為他的檔案照。(美聯社)

麻州空軍國民兵(Air National Guard member)特薛拉(Jack Teixeira)被控在電玩聊天室洩露軍事機密將近一年後，4日在聯邦法院承認洩露有關烏克蘭戰爭和其他國家安全機密的高度機密軍事文件；主持該案的聯邦地區法院法官塔爾瓦尼(Indira Talwani)表示將考慮是否接受認罪協議，並於9月裁決。

特薛拉認罪，面臨11至17年監禁，檢察官擬請求從嚴量刑。

來自麻州的特薛拉因多年來最嚴重國家安全洩密事件被捕近一年後，承認「間諜法」(Espionage Act)的故意保留和傳輸國防資訊等六項罪名。

22歲的特薛拉4日被帶出法庭前對父親微笑。

特薛拉承認非法收集軍事機密，並在深受網路遊戲玩家歡迎的社群平台Discord上分享；此一重大的國安漏洞傳出後不僅外界震驚，也敲響美國保密警鐘，讓國防部尷尬，加強保護機密資訊，並對未能就特薛拉可疑行動採取必要措施的成員施以紀律處分。

特薛拉曾是麻州奧蒂斯空軍國民兵基地(Otis Air National Guard Base)102情報聯隊成員，是負責軍事通訊網路的資訊技術專才。

當局稱，特薛拉先複印機密文件，而後分享帶有秘密標記的文件照片；他涉案洩露了對俄烏戰爭、其他國家能力和地緣政治利益，以及其他國家安全問題的秘密評估。

特薛拉認罪後，檢方同意不再進一步指控他違反「間諜法」；一名空軍官員說，特薛拉仍以無薪狀態留在空軍國民兵。

特薛拉去年4月被捕以來便被監禁；檢察官去年透露他有暴力言論紀錄，並警告可能有人幫他越獄之後，法官拒絕他的保釋請求。

Discord成員將特薛拉描述為喜歡炫耀的人，並非想要向大家通報美國軍事行動或影響美國政策；檢察官則說，即使上級發出警告，特薛拉仍繼續洩露機密，國民兵同袍也故意不舉報特薛拉不當蒐集情資的全部細節，直到去年1月相關安全官員才接獲通知，但也未能獲悉所有細節。

聯邦調查人員從麻州空軍國民兵特薛拉住處垃圾箱起獲的電子設備。(美聯社)
聯邦調查人員從麻州空軍國民兵特薛拉住處垃圾箱起獲的電子設備。(美聯社)
麻州空軍國民兵特薛拉4日就洩露軍事機密認罪；圖為在與母親、繼父同住的麻州住宅他的...
麻州空軍國民兵特薛拉4日就洩露軍事機密認罪；圖為在與母親、繼父同住的麻州住宅他的臥室。(美聯社)
麻州空軍國民兵特薛拉4日就洩露軍事機密認罪後，麻州代理聯邦檢察官李維(Joshu...
麻州空軍國民兵特薛拉4日就洩露軍事機密認罪後，麻州代理聯邦檢察官李維(Joshua Levy，左)在於波士頓舉行的記者會上說明發展；中及右為司法部、檢方代表。(美聯社)

國民兵 麻州 間諜

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