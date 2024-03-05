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4美俄太空人3/5抵太空站 值勤半年

記者張聲肇／綜合報導
俄國太空人葛瑞本欽(左起)、美國太空人巴瑞特、多明尼克，以及女太空人艾普斯3日前往國際太空站，值勤半年。(路透)
俄國太空人葛瑞本欽(左起)、美國太空人巴瑞特、多明尼克，以及女太空人艾普斯3日前往國際太空站，值勤半年。(路透)

三名美國和一名俄國太空人3日搭乘太空探索公司(SpaceX)的飛鷹號(Falcon)火箭，預定5日抵達國際太空站，停留半年，替換去年8月抵達的美、日、丹麥和俄國太空人。

從甘迺迪太空中心升空接班的是美國的多明尼克(Matthew Dominick)、巴瑞特(Michael Barratt)、俄國太空人葛瑞本欽( Alexander Grebenkin)，以及一名女太空人珍奈特‧艾普斯(Jeanette Epps )。

多明尼克等人因氣候因素，升空時間比預定晚了三天，太空站指揮官摩根森( Andreas Mogensen)透過前推特X社媒問，「你們到底何時才到這兒？」太空探索的發射管制中心說，因風速太大而延遲發射是「遲到」理由。

3日晚間也差點因為發現太空艙門蓋有個小裂縫，而延後點燃升空火箭，不過經過檢討，認為不礙事，仍按照計畫升空。

未來六個月，太空站的重點任務包括迎接兩艘太空艙造訪，一艘是波音公司的新飛行器「星運號」(Starliner)，預定4月底載兩名試飛駕駛員抵達；另一艘是喜艾拉太空公司( Sierra Space)的超小型太空梭「追夢者」號(Dream Chaser)，預定5或6月載貨不載人抵達太空站。

艾普斯原定駕駛「星運」號到太空站，因這艘飛行器問題重重，一延再延，太空總署決定將她的任務改為搭乘馬斯克的太空火箭，直接到太空站報到。

艾普斯是紐約州雪城人，也是史上第二位長期駐在太空站的非裔女性，她希望藉此鼓舞非裔女孩，「上太空不是其他族裔的專屬權利，你們也辦得到。」

另一位首度上太空的是葛瑞本欽是俄國海軍飛行員，曾在俄國軍方任職。

巴瑞特4月即將年屆65，這次是他第三度到太空站值勤，也因此寫下年紀最大的全職太空人紀錄。

太空人 俄國 巴瑞特

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