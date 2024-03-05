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手機受潮放米袋？蘋果急喊NO 應該這樣做

編譯陳韻涵／綜合報導
蘋果在官網上發布聲明，明確警告用戶別要將受潮的iPhone放在米袋中，這可能會導致細小的米粒進入手機孔洞，進而導致設備損壞。(美聯社)
蘋果在官網上發布聲明，明確警告用戶別要將受潮的iPhone放在米袋中，這可能會導致細小的米粒進入手機孔洞，進而導致設備損壞。(美聯社)

手機濕了或泡了水怎麼辦？網路風傳可以用米來除溼；但蘋果(Apple)公司警告，千萬別使用這招，否則可能進一步損壞手機。

若手機不慎接觸液體，可先用毛巾、乾淨的布甚至是衣服袖子等任何吸水材質擦乾，接著關機、取出SIM卡及其托盤；如果可以，拆下外殼和擦乾電池。

iPhone不能拆，因此蘋果建議將充電孔朝下輕拍，藉此排水。

三星(Samsung)建議使用棉花棒清除耳機孔和充電孔的水分，而蘋果則不建議這麼做。

若弄濕手機的不是清水，而是飲料、海水或含氯泳池水，三星建議以清水浸泡後沖淨可能腐蝕電路的雜質或鹽分。

放通風處 千萬別用吹風機

 

蘋果和三星都說，最好把手機放在通風處，或用電扇加速乾燥，Google(谷歌)則建議在室溫下陰乾。

千萬別對手機使用吹風機、壓縮空氣(罐)，或放入冰箱，可能造成裝置短路；更別把手機放進烘乾機或放在散熱出風口，也絕不要嘗試通電或充電；若是緊急狀況，可使用無線充電。

蘋果1月在官網上明確警告用戶別將iPhone放在米袋裡，避免細小米粒進入手機孔，造成進一步損壞，也不要使用外部熱源或壓縮空氣來乾燥iPhone，以及將棉花棒或紙巾插入手機的任何孔洞。

和乾燥劑 一起放入密封盒

也可以使用在餅乾或鞋盒中常見的矽膠珠乾燥劑，把這種可以網購的乾燥劑和手機一起放入密封盒，至於何時會乾就很難一言以蔽之，至少需要幾天，三星建議風乾後送回原廠檢查。

目前大多數手機都有防水設計，可防止水分進入裝置核心區域一段時間，但這和防水的普遍認知不同。

iPhone7及之後的機型具備防潑水和防水功能，iPhone XS及更高階版本具有IP68防護等級，表示可在水中泡30分鐘，根據型號不同，最深可達20呎。若連接埠偵測到液體，高階型號會出現別充電的警訊。

三星表示，大多數Galaxy手機具備相同防水等級，但三星手機能承受的最大深度約16呎。

谷歌的新Pixel手機具有相同的防水等級，但警告手機並不防水，且會隨著「設備正常磨損、維修、拆卸或損壞」影響其防水功能。

三星 iPhone 谷歌

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