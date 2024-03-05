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教室禁用手機 佛州領頭立法 多州跟進覓良方

編譯廖振堯／綜合報導
猶他州三角洲高中嚴格實施手機禁令，學生進教室前都要把手機放在門外的保管袋裡。(美聯社)
猶他州三角洲高中嚴格實施手機禁令，學生進教室前都要把手機放在門外的保管袋裡。(美聯社)

全國各地的教育工作者表示，學生們經常在上課時利用智慧手機傳訊息、聽音樂、網購，甚至看影片、賭博，以及其他分散學習注意力的事物，因此越來越多的學校和專家認為應在課堂上禁用手機，但大多數學校的手機規範執行情況並不理想，各州正在思考新的限制方法。

美聯社報導，佛州去年成為第一個嚴格限制在校使用手機的州，7月生效的法律要求所有公立學校禁止學生在課堂上使用手機，並透過學區無線網路拒絕存取社群媒體。奧克拉荷馬、佛蒙特、堪薩斯等州最近也推出了「無手機校園」立法。

猶他州州長考克斯表示，學生不帶手機進教室更能專心上課；圖為三角洲高中一名女教師正...
猶他州州長考克斯表示，學生不帶手機進教室更能專心上課；圖為三角洲高中一名女教師正在點名。(美聯社)

猶他州是最新採行干預措施的州，共和黨籍州長考克斯(Spencer Cox)上個月敦促所有學區和州教育委員會別讓學生帶手機進教室；他引用的一項研究顯示，如果手機被拿走，學生的學習效果改善、干擾會減少，學生之間更有可能互相交談。

馬里蘭州高中老師楚門(Patrick Truman)說情況早已失控，即使在他自己教室裡也無法控制學生用手機，學生們會將手機藏在大腿或書本下。

國家教育統計中心(National Center for Education Statistics)數據顯示，全美77%學校表示禁止在校內使用手機進行非學術用途，但一些學生認為此類政策剝奪了他們的自主權，切斷與家人和朋友溝通的主要方式；家長們也反對，擔心如果發生緊急情況，無法聯繫到孩子。

但仍有學生看到交出手機的好處，猶他州三角洲高中(Delta High School)學生威洛伊(Jaden Willoughey)便說，進教室前會把手機放在門外的保管袋裡，他也能更專心上課。

該校副校長克里斯滕森(Jared Christensen)表示，接下來將針對學生們藏在頭髮或連帽衫(帽T)下聽音樂的耳機和智慧手表。

猶他州 學區 佛州

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