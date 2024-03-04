紀念「血腥星期日」 司法部長：投票權遭削弱 危及非裔

大批群眾冒著細雨，在副總統賀錦麗帶領下，徒步跨過阿拉巴馬州塞爾瑪鎮「柏圖斯大橋」，紀念1965年的投票權請願遊行。(路透)

司法部長加蘭德(Merrick Garland)3日在阿拉巴馬州 塞爾瑪鎮(Selma) 紀念「血腥星期日」的教會禮拜上表示，目前投票 權在全國許多地方遭到攻擊，非裔 的困局更大。

美聯社報導，加蘭德指出，2006年以來，最高法院及下級法院做出許多判決，已削弱1965年通過的「投票權法」(Voting Rights Act)，並危及非裔的投票權。

加蘭德表示，因為那些法院判決，各地大幅出現立法動作，讓數百萬合格選民更難投票推選出為他們代言的議員；那些立法動作，包括制定各種措施及流程讓投票更困難、重畫選區而不利於少數族裔、變更投票行政而損傷各地選出的選務人員公信力。加蘭德強調，這些做法都危及美國政府體制的根本。

群眾冒著細雨聚集在「柏圖斯大橋」 (Edmund Pettus Bridge)，參加跨橋遊行；為選民登記團體「阿拉巴馬向前走」(Alabama Forward)工作的27歲民眾史東(Khadidah Stone)表示，今天倡議投票權志士的活動，是為延續1965年在塞爾瑪鎮的事功。史東擔任原告，向州方提出的訴訟，最後造就阿拉巴馬州第二國會選區的設立，區內有可觀的非裔選民。該選區5日將辦理第一次投票。

民主黨政治人物經常前來參加塞爾瑪鎮紀念活動，向當年投票權運動致敬。

副總統賀錦麗也在塞爾瑪鎮，帶領柏圖斯大橋年度跨橋遊行。

一名參與遊行民眾希爾(Nita Hill)戴著寫有「好麻煩」(Good Trouble)劇集名字的帽子，向已2020年過世的民權大老、聯邦眾議員劉易士(John Lewis)致敬；劉易士於1965年血腥星期日當天，在橋上被警方毆打。70歲的希爾表示，拜登的支持者11月出來投票很重要，「我相信川普試圖拖著國家往後退」。

南卡羅來納州選出的聯邦眾議員克萊本(James Clyburn)率領一支「朝聖團」來到塞爾瑪鎮，他提醒民眾，當年此事推動國家走上更好道路，更加團結，但是投票權迄今仍未獲得保障。

克萊本表示，國家正面臨轉捩點，希望今年的遊行能讓民眾仔細評估國家現況。