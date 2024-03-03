誤注過量鎮靜劑致死 科州急救員判刑5年

涉嫌過失殺人的科羅拉多州急救員奇丘尼克，被判五年徒刑。(美聯社)

2019年科羅拉多州非裔青年麥克萊恩(Elijah McClain)被警方暴力壓制在地後，兩名急救員庫珀(Jeremy Cooper)、奇丘尼克(Peter Cichuniec)給麥克萊恩注射過量的鎮靜劑氯胺酮(Ketamine，K他命)，導致他送醫途中心跳驟停，三天後拔管宣告死亡。奇丘尼克1日被判處五年徒刑。這起針對醫療救護人員的罕見訴訟引發關注。

美聯社報導，奇丘尼克和庫珀去年12月被陪審團裁定犯下過失殺人罪，之後一直被拘留。奇丘尼克還因未經同意或出於合法醫療目的施打藥物，被判犯有更嚴重的二級攻擊罪。陪審員結論認為這次「攻擊」造成身體嚴重傷害或死亡，要求他被判處至少五年刑期。

麥克萊恩的母親謝寧(Sheneen)表示他兒子夢想成為一名消防員、認為他們是英雄，直到這些消防員奪走他的性命。她對奇丘尼克說：「你不再是英雄了，下次為你自己想想，別再聽從一群膽小鬼的指示。」

奇丘尼克出庭時請求法官寬恕，稱自己18年的消防員和急救員生涯中無數次冒著生命危險，將他人生命置於自己生命之上。「接到緊急通報後我從來沒有退縮過，發生在我身上的事情比你想像的還要多。檢方在結案陳詞中說沒有表現出悔意時，我感到很噁心…我絕對無意傷害麥克萊恩。」

麥克萊恩之死最初並沒有引起太多關注，但隨著2020年「黑人的命也是命 」大規模抗議活動席捲全國，他的名字再次引起大眾對於警方執法過當的關注。