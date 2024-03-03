紐約市醫療保險糾紛 病患受苦

紐約市醫院系統和醫療保險公司因對於修訂條款內容發生爭議，導致許多市民面臨保險失效的威脅，很多人被迫付出更多的醫藥費。(路透)

醫院系統和支付醫療費用的保險公司，換約時經常會對修訂條款內容發生爭議，這類糾紛有時導致病患直接面對失去保險的威脅。今年紐約市 許多病患就陷入了異常激烈的公共合約糾紛中，很多人最近收到信件或電郵警告他們恐將失去醫療保險 ，大家因此爭先預約醫生，並焦慮地在社群媒體發文抱怨。

紐約市的爭議涉及聯合健康保險(UnitedHealthcare)和安泰(Aetna)等醫療保險公司巨頭，以及包括紐約長老會醫院(NewYork-Presbyterian)和西奈山醫療系統(Mount Sinai Health System)等知名醫院體系；這些系統要求為醫生治療爭取更多經費。

儘管談判雙方通常在最後一刻達成協議，但當前僵局已導致部分保戶失去保險，另一些人焦急等待情勢發展。若保險公司宣布放棄承保，患者將被迫自掏腰包多付成百上千元以獲得醫生治療或不得不改找新的醫生。

聯合健康集團(UnitedHealth Group)旗下聯合健康保險公司保戶，1月起已被排除在西奈山醫療系統下部分醫療網絡外。

3月1日起，聯合健保 將結束更多西奈山醫療系統的承保項目，並打算在22日切斷部分西奈山醫生福利。這場糾紛可能代表8萬至10萬名保戶失去就醫保障。焦慮的西奈山患者紛紛向醫生求助，並詢問能否繼續求診。

西奈山負責簽約計費的高級醫療主任阿德勒(Alan Adler)表示，他試圖安撫那些無法獲得承保的患者，「他們嚇壞了。」

西奈山醫院管理醫療長埃斯蒂斯(Brent Estes)表示，由於勞動成本上漲，醫院系統必須尋求更新條款；新公立醫院定價數據分析也顯示，西奈山醫院薪資待遇不如競爭對手。「我們真的別無選擇，只能強制解決這個問題，」埃斯蒂斯說。

聯合健保則表示，西奈山提議在三到四年內將費率提高43%至58%；「我們還在等待西奈山提出讓紐約人民和雇主都負擔得起的切實提案。」

根據聯邦和州法規定，患者受到的保護有限。有時，保險公司在合約糾紛期間會繼續支付醫療服務費用；有些州法會幫助部分居民保有持續治療一段時間的保險。

以紐約州為例，在某些情況下，保險可延期60至90天，但前提是雇主是為員工購買健康保險，而不是資助員工購買。