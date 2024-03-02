肯州聯結車衝出橋面 駕駛及時獲救

連結肯塔基州和印第安納州的克拉克大橋，1日發生連環車禍，一輛聯結車衝出橋面，車頭懸在半空中，女駕駛受困，命懸一線。(美聯社)

據美聯社報導，連結肯塔基州 和印第安納州 的一座橋梁，1日發生連環車禍，造成至少兩人重傷，而且一輛聯結車衝出橋面，車頭懸在半空中，駕駛受困，所幸消防隊緊急動員，及時將駕駛救出。

救援任務結束後，路易斯維爾(Louisville)消防局局長歐尼爾(Brian O'Neill)在記者會上，讚揚所有參與救援任務的人員：「所有功勞都要歸於這批消防員，這次是行動由我們救援部門負責，他們訓練有素，在場的各位都是真正的英雄。」

根據報導，橫跨俄亥俄河的克拉克紀念大橋(George Rogers Clark Memorial Bridge)在當地時間1日中午左右，發生三輛汽車追撞的連環車禍，並波及一輛聯結車衝斷大橋護欄，貨櫃呈45度傾斜卡在橋面，搖搖欲墜，車頭則衝出橋面、懸在半空中，受困車頭內的女駕駛命在旦夕。

警方獲報後，緊急動員動員30名警消和醫務人員趕到現場，展開「接力」救援行動。先將一輛雲梯車部署在橋面，花了約40分鐘固定纜繩後，將雲梯伸展到聯結車頭上方，一名消防員從雲梯垂降至駕駛室，將駕駛套上安全索，終於在中午12時30分左右順利讓駕駛脫困並送醫治療。據悉，驚魂未定的女駕駛並無大礙。