中國製門鈴鏡頭 恐有安全疑慮

在亞馬遜電商平台上銷售的中國製Eken牌門鈴無線攝影鏡頭，傳出有安全漏洞，可能讓有心人士利用手機應用程式加以監控。(Amazon)

最新調查報告指出，在亞馬遜 (Amazon )等線上平台銷售的中國製門鈴無線攝影鏡頭存在安全漏洞，有可能讓有心人士利用手機應用程式加以監控。

消費評鑑雜誌「消費者報導」(Consumer Reports，CR)研究人員指出，中國廠商Eken生產的鏡頭被發現有重大安全漏洞；Eken生產的視訊門鈴產品，以EKEN與Tuck等品牌，目前在沃爾瑪 百貨(Walmart)、Shein、希爾斯百貨(Sears)與Temu等通路銷售。Temu表示，報告公布後已將產品下架。

沃爾瑪發言人表示，該款門鈴鏡頭是由第三方賣家在該公司平台上銷售，目前已將產品下架並依據退貨政策提供消費者退款。

至於授予EKEN與Tuck門鈴「Amazon's Choice」標章資格的亞馬遜，至截稿前對於此事尚未回應，2月29日在其平台上仍可見到相關商品販售；希爾斯與Shein目前也未回應。

CR研究人員指出，Eken生產的門鈴鏡頭可由業者設計的Aiwit App控制，但有心人士可以先在App建立帳號後，透過將門鈴與其他裝置配對而取得附近門鈴的使用權限，進而瀏覽畫面或取得圖像並封鎖用戶控制裝置的能力。

另外，研究人員還發現，部分門鈴鏡頭也沒有聯邦通訊委員會(FCC)要求的註冊碼。對此，CR科技政策主管布魯克曼(Justin Brookman)說，「諸如亞馬遜與沃爾瑪等大型電商平台應該更善盡職責，過濾賣家與在其平台販售的產品，避免讓消費者暴露於風險之中」。