美學者在加拿大發現3.5億年前樹化石 不同現代任何樹種

2017年在加拿大紐賓士域省(New Brunswick)一個採石場內，發現五塊獨特的立體樹木化石，經過多年研究後，證實是有3.5億年歷史的樹化石，相信因一次地震 被埋藏在湖底而形成，有關發現，讓人進一步了解地球早期森林的演化過程。

緬因州 科爾比學院(Colby College)地球科學家加斯塔爾多(Robert Gastaldo)日前在學術期刊「當代生物學」(Current Biology)發表研究報告，指出這種名為Sanfordiacaulis densifolia的樹種，最早更可追溯到大約3.9億年前，形態與現代任何樹種都不同。

經過推算，估計成熟時它高4.5米，樹冠直徑長5.4米，樹幹周圍有超過250片葉子，呈螺旋狀排列，形態就似現今的蕨類植物或棕櫚樹。

科學家認為，現在再也不會再看到這種結構的樹木，它生長在石炭紀早期，當時植物和動物開始從水中進入陸地，種類變得多樣化。此外，這塊樹木化石證明，當時的樹木像早期無脊椎動物一樣，都在嘗試適應新環境。

加斯塔爾多指出，陸地生命的歷史由植物和動物組成，生物體成功生存很長一段時間，但它們的形狀、形式、生長結構和生活史，都有不同軌跡和策略。這塊樹木化石保存完好，在記錄中非常罕見，但也為北美極早期的樹木，包括那些已經滅絕樹木的形態，提供了一個直接觀察。

研究報告的共同撰寫人、教堂山北卡 大學生物學系教授根塞爾(Patricia Gensel)形容這個樹種，有如著名兒童文學家蘇斯博士(Dr. Seuss)在其作品中所描述的那樣。

研究團隊相信，一場地震破壞了一大批在史前深湖邊緣生長的樹木，泥石流將樹木捲入湖中，沉入湖下數百英尺處。

就像恐龍骨頭變成化石一樣，當植物碎片被沖入水裡時下沉並埋在沉積物下，這個深度的溫度相當寒冷，延緩了樹木腐爛之餘，也讓它最終成為化石。