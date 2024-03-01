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法男遊阿肯色鑽石坑州立公園 挖出7.46克拉棕色鑽石

編譯俞仲慈／綜合報導
42歲法國企業家納瓦斯挖到一顆7.46克拉棕色鑽石。(鑽石坑公園提供)
42歲法國企業家納瓦斯挖到一顆7.46克拉棕色鑽石。(鑽石坑公園提供)

阿肯色州鑽石坑州立公園(Crater of Diamonds State Park)在上月有一名法國遊客挖到一顆7.46克拉棕色鑽石，如今這名幸運兒表示將把鑽石製成婚戒，送給未婚妻當結婚禮物。

華盛頓郵報(Washinton Post)報導，42歲法國企業家納瓦斯(Julien Navas)透過電子郵件回覆華郵採訪，他表示：「我太高興了，因為這是一顆大鑽石，他們允許我將其命名，我用未婚妻名字命名為『卡琳鑽石』(Julien Navas)。」

42歲法國企業家納瓦斯挖到一顆7.46克拉棕色鑽石。(鑽石坑公園提供)
42歲法國企業家納瓦斯挖到一顆7.46克拉棕色鑽石。(鑽石坑公園提供)

據報導，納瓦斯此次來美國的主要目的，是去佛羅里達州卡納維爾角(Cape Canaveral)，親眼目睹月球著陸器遊隼號(Peregrine)發射升空的場面，再來就是選購一枚婚戒：「我一直想要參觀鑽石坑公園，而且因為已經訂婚，需要為另一半準備一枚鑽石婚戒。」

於是納瓦斯來到鑽石坑公園，租下一套鑽石開採工具，可惜四個小時一無所獲；午休過後，另一位常客建議他尋找地面，於是納瓦斯又四處走動三個小時，終於找到一塊棕色礦石，並交給公園實驗室鑑定，才得知幸運之神意外降臨，他說：「這是繼女兒出生後，我碰到最不可思議的驚喜。」

據了解，納瓦斯此次僅花15元，就成為7.46克拉棕色鑽石的主人，而且還是鑽石坑州立公園1972年開幕以來，所發現的第八大鑽石。

占地37.5英畝的鑽石坑州立公園開幕至今，累計尋獲3萬5250顆鑽石，總重量達7032克拉，每年吸引超過10萬名遊客前來尋寶，該公園人員雷普(Sarah Reap)表示，平均每天都有遊客尋獲一到兩顆鑽石，甚至有遊客一再來尋寶，去年就尋獲約100顆鑽石。 

納瓦斯直到返回法國，才向未婚妻透露這項好消息，不過由於鑽石體積太大，納瓦斯打算將鑽石一分為二，一枚送給未婚妻，一枚作為3歲女兒未來的結婚賀禮。

鑽石坑州立公園開幕至今，每年吸引超過10萬名遊客前來尋寶。(鑽石坑公園提供)
鑽石坑州立公園開幕至今，每年吸引超過10萬名遊客前來尋寶。(鑽石坑公園提供)
鑽石坑州立公園開幕至今，每年吸引超過10萬名遊客前來尋寶。(鑽石坑公園提供)
鑽石坑州立公園開幕至今，每年吸引超過10萬名遊客前來尋寶。(鑽石坑公園提供)

州立公園 華郵 阿肯色州

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