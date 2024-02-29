男子涉殺南卡跨性女 性別認同仇恨犯罪聯邦首宗開審

遭槍殺的24歲化名跨性別女子黛姆‧多伊，生前自拍照。(美聯社)

首宗針對性別認同 的仇恨犯罪 聯邦審判，日前在南卡羅來納州 正式開審；一名男子遭指控在殺害一名跨性別女性後，駕車從南卡逃往紐約。

根據司法部文件，來自紐約的26歲嫌犯里特（Daqua Lameek Ritter）是在2019年8月，引誘在法院檔案中化名是黛姆‧多伊（Dime Doe）的24歲受害女子，開車前往南卡人口稀少的偏遠郊區；南卡助理檢察官加納（Ben Garner）指出，里特在抵達叔叔家附近一個偏僻地區後，用0.22口徑手槍朝多伊的頭部開了三槍。

近年來，針對LGBTQ+群體的攻擊激增；根據國土安全部數據，幾十年來有色跨性別女性面臨高到不成比例的暴力和和仇恨犯罪；聯邦調查局（FBI）2022年報告的性別認同仇恨犯罪數量，比2021年增加了37%。

聯邦仇恨犯罪法在2009年之前，並不將因受害者性向或性別認同所引發的犯罪列入考慮；直到2017年，一名密西西比男子坦承殺害一名17歲跨性別女性，第一起涉及受害者因性別認同而受害繼而定罪的案件才出現；該男子坦承罪刑後與檢方達成認罪減刑協議（plea deal），被判處49年有期徒刑。

但南卡助理檢察官安德魯斯（Brook Andrews）表示，周二這場審判意義不同，是性別認同仇恨犯罪案，首次正式接受審判；目前以來，尚未有聯邦陪審團根據受害者性別認同，來決定是否對某人定罪並進一步給予懲罰。

根據南卡檢方，嫌犯里特與受害人從小認識，且關係親密，但里特因擔心被嘲笑所以不願公開承認兩人關係，且多次警告並以暴力威脅受害者不可將兩人關係告訴他人，並曾在得知受害者友人知道兩人關係後「暴怒」；檢方相信，里特是因為女友發現兩人關係，並用仇同言論侮辱他後，萌生殺機，想藉此封住受害人的嘴。